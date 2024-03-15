3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 aylık değerlendirme raporuna göre, Türkiye genelinde 3 şehir olağanüstü kurak il olarak tanımlandı. Malatya özelinde yapılan değerlendirme ise dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 aylık standart yağış indeksi meteorolojik kuraklık raporunda çarpıcı durumlar göze çarptı.

3 ŞEHİR OLAĞANÜSTÜ KURAK

Şubat ayında Türkiye’de 28.7 derece ile sıcaklık rekoru kıran Adana, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı 24 aylık standart yağış indeksi meteorolojik kuraklık durumuna göre olağanüstü kuraklık yaşayan iller arasında gösterildi.

YANI BAŞIMIZDA KURAKLIK HAKİM

Hazırlanan haritaya göre, ayrıca yanı başımızdaki Kahramanmaraş’ta da olağanüstü kuraklık, çok şiddetli kuraklık ve şiddetli kuraklık durumunun olduğu görüldü.

Öte yandan Muğla’nın da olağanüstü kuraklık, çok şiddetli kuraklık ve şiddetli kuraklık durumunu yaşadığı açıklandı.

Ancak en büyük kuraklık verilerinin Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş hattında oluştuğu görüldü.

MALATYA ÖZELİNDEKİ DEĞERLENDİRME

Malatya özelinde yapılan değerlendirmeye göre, şehirde olağanüstü nemli, aşırı nemli, çok nemli, orta nemli, hafif nemli gibi durumlar ağırlık gösterdi.