- Yaşam

3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 aylık değerlendirme raporuna göre, Türkiye genelinde 3 şehir olağanüstü kurak il olarak tanımlandı. Malatya özelinde yapılan değerlendirme ise dikkat çekti.

3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem! mask
3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!
3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 aylık değerlendirme raporuna göre, Türkiye genelinde 3 şehir olağanüstü kurak il olarak tanımlandı. Malatya özelinde yapılan değerlendirme ise dikkat çekti.

3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24 aylık standart yağış indeksi meteorolojik kuraklık raporunda çarpıcı durumlar göze çarptı.

3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

3 ŞEHİR OLAĞANÜSTÜ KURAK

Şubat ayında Türkiye’de 28.7 derece ile sıcaklık rekoru kıran Adana, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı 24 aylık standart yağış indeksi meteorolojik kuraklık durumuna göre olağanüstü kuraklık yaşayan iller arasında gösterildi.

3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

YANI BAŞIMIZDA KURAKLIK HAKİM

Hazırlanan haritaya göre, ayrıca yanı başımızdaki Kahramanmaraş’ta da olağanüstü kuraklık, çok şiddetli kuraklık ve şiddetli kuraklık durumunun olduğu görüldü.

Öte yandan Muğla’nın da olağanüstü kuraklık, çok şiddetli kuraklık ve şiddetli kuraklık durumunu yaşadığı açıklandı.

Ancak en büyük kuraklık verilerinin Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş hattında oluştuğu görüldü.

3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

MALATYA ÖZELİNDEKİ DEĞERLENDİRME

Malatya özelinde yapılan değerlendirmeye göre, şehirde olağanüstü nemli, aşırı nemli, çok nemli, orta nemli, hafif nemli gibi durumlar ağırlık gösterdi.

3 şehir olağanüstü kurak il oldu Malatya’da nem çokmuş nem!

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, kuraklık, nem, Yağış, Adana, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, standart yağış indeksi, olağanüstü kuraklık, değerlendirme raporu

15 Mar 2024 - 23:05 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL