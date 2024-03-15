Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Halfeti ile Birecik ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda gerçekleşen kaza, Yaşar Patli'nin (29) kullandığı 34 FBG 754 plakalı otomobil ile Ziya A.'nın kullandığı 34 KF 0928 plakalı aracın çarpışmasıyla meydana geldi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından sürücülerden Yaşar Patli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Ziya A. ile otomobilde bulunan N.P. ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Yaşar Patli'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı