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Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı mask
Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Halfeti ile Birecik ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda gerçekleşen kaza, Yaşar Patli'nin (29) kullandığı 34 FBG 754 plakalı otomobil ile Ziya A.'nın kullandığı 34 KF 0928 plakalı aracın çarpışmasıyla meydana geldi.

Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından sürücülerden Yaşar Patli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Ziya A. ile otomobilde bulunan N.P. ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Yaşar Patli'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Mar 2024 - 22:18 - Gündem

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