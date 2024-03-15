Yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı

Bingöl-Karlıova karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü yan yattı ve 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 SD 1821 plakalı otobüs, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili yaptığı açıklamada,

"Erzurum’dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.45 sularında Karlıova Sudurağı köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve sis sebebiyle devrilmiştir. Kazada 16 vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikeleri olmamakla birlikte tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Kazaya üzülmekle beraber can kaybımızın olmaması tesellimizdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, her birine acil şifalar diliyorum"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı