Bilim insanları açıkladı: Meğer aşı masummuş

Covid-19 aşısının kalp krizi ve kanda pıhtılaşmaya neden olup ölüm oranlarını artırdığına yönelik ortaya atılan iddialar sonunda araştırıldı. Bilim insanlarının 21 milyon kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonucuna göre, etrafımızda artan kalp krizlerinin, beyin kanamalarının, inmelerin sebebi aşı değil, Covid’in ta kendisi… İşte o araştırmanın tüm detayları.

COVID-19 aşılarıyla ilgili tüm tartışmaları bitirecek büyük bir çalışma yapıldı. 10 milyon aşılanmış insan ile 10 milyon aşılanmamış insanın sağlık verilerinin karşılaştırıldığı çalışmaya göre Covid aşısı pıhtılaşmayı, kalp krizlerini, kalp yetmezliğini, inmeyi ve diğer olumsuz kalp damar hastalıklarını ciddi derecede azalttı. Yani etrafımızda artan kalp krizlerinin, beyin kanamalarının, inmelerin sebebi aşı değil, Covid’in ta kendisi…



Heart Journal’da yayımlanan araştırmada, çalışmanın amacı COVİD-19 aşılaması ile COVİD-19 sonrası kardiyak ve tromboembolik komplikasyon riski arasındaki ilişkiyi incelemek, şeklinde açıklandı.

3 ÜLKENİN ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI İNCELENDİ

Bu bağlamda Birleşik Krallık, İspanya ve Estonya'nın elektronik sağlık kayıtlarını kullanarak ulusal aşı kampanyalarına dayanan kademeli bir kohort çalışması gerçekleştirildi. Aşı dağıtımı, önceden tanımlanmış kayıt dönemleri ile dört aşamada gruplandırıldı. Her aşama, başlangıç tarihinde daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu veya COVID-19 aşısı bulunmayan, aşılanmaya uygun tüm bireyleri içeriyordu. Aşılanma durumu zamanla değişen maruziyet olarak kullanıldı. Sonuçlar, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra dört zaman aralığında kaydedilen kalp yetmezliği (HF), venöz tromboembolizm (VTE) ve arteriyel tromboz/tromboembolizmi (ATE) içeriyordu.

Çalışmaya 10,17 milyon aşılanmış ve 10,39 milyon aşılanmamış kişi dahil edildi. Aşılama, akut (30 gün) ve akut sonrası COVID-19 VTE, ATE ve HF risklerinin azalmasıyla ilişkilendirildi.

AŞI DEĞİL, COVİD’İN KENDİSİ RİSKLİYDİ

Sonuçlara göre, COVİD-19 aşılaması, COVİD-19 sonrası kardiyak ve tromboembolik sonuç riskini azaltmış durumda. Bu etkiler, aşılanmamış SARS-CoV-2 enfeksiyonuna kıyasla çığır açan ilerlemeyi takiben hastalık şiddetinde bilinen azalmalarla tutarlı olarak akut COVID-19 sonuçlarında daha belirgindi.

Araştırmaya göre, muhtemelen aşının neden olduğu bağışıklık nedeniyle enfeksiyon ve COVID-19 hastalığının ciddiyeti azaltmıştı.