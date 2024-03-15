Aranan şahıs Ceyhan'da yakalandı: Tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, "Kasten öldürme, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız silah taşıma" suçlarından aranan B.K. (25) isimli şahıs, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nin adresini tespit ederek baskın düzenledi. Özel harekat polisinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda B.K. yakalandı. Şahsın 29 Ocak 2023 tarihinde Namık Kemal Mahallesi'ndeki kasten öldürme olayına karıştığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.K., tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.