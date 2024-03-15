Otomobil apartman bahçesine daldı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle apartmanın bahçesine girdi.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.