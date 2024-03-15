Otomobil apartman bahçesine daldı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle apartmanın bahçesine girdi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı