15 Mar 2024 - 21:32 - Gündem

Çanakkale'de düzensiz göçmen botu alabora oldu: 22 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun alabora olması sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.