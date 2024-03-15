Çanakkale'de düzensiz göçmen botu alabora oldu: 22 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun alabora olması sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
Açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
"Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.