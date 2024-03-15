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Çanakkale'de düzensiz göçmen botu alabora oldu: 22 kişi hayatını kaybetti

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Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun alabora olması sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Çanakkale'de düzensiz göçmen botu alabora oldu: 22 kişi hayatını kaybetti mask
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Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun alabora olması sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Çanakkale'de düzensiz göçmen botu alabora oldu: 22 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

"Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Mar 2024 - 21:32 - Gündem

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