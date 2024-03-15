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Elazığ'da kısa süreli sağanak yağış ve dolu etkili oldu

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Elazığ'da kısa süreli sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Elazığ'da kısa süreli sağanak yağış ve dolu etkili oldu mask
Elazığ'da kısa süreli sağanak yağış ve dolu etkili oldu
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Elazığ'da kısa süreli sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Elazığ'da kısa süreli sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Yoğun yağışın neden olduğu su birikintileri bazı noktalarda oluşurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmaktan kaçınamadı. Dolu yağışı nedeniyle ise bazı çatı oluklarında taşmalar meydana geldi. Sokaklarda da su birikintileri oluştuğu için vatandaşlar karşıya geçmekte zorlandı.

Elazığ'da kısa süreli sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Bu esnada bir sürücü, aracını durdurarak vatandaşlara yardım etti. Cipin arkasına tutunan vatandaşlar, sürücünün yardımıyla ıslanmadan karşıya geçişlerini sağladılar.

Yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Yağış, uyarı, Sağanak yağış, dolu, Elazığ

15 Mar 2024 - 21:29 - Yaşam

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