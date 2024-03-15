Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Elazığ'da kısa süreli sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
Yoğun yağışın neden olduğu su birikintileri bazı noktalarda oluşurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmaktan kaçınamadı. Dolu yağışı nedeniyle ise bazı çatı oluklarında taşmalar meydana geldi. Sokaklarda da su birikintileri oluştuğu için vatandaşlar karşıya geçmekte zorlandı.
Bu esnada bir sürücü, aracını durdurarak vatandaşlara yardım etti. Cipin arkasına tutunan vatandaşlar, sürücünün yardımıyla ıslanmadan karşıya geçişlerini sağladılar.
Yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.