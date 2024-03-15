- Asayiş

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil kaza yaptı: 1 yaralı mask
Adıyaman'da motosiklet ile otomobil kaza yaptı: 1 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Sebze Hali yol ayrımı yakınlarında, Fırat Ç. yönetimindeki 02 ADG 792 plakalı motosiklet ile Abdulsamet B.'nin kullandığı 02 AAV 601 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fırat Ç. yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, trafik kazası, yaralı, kaza, motosiklet, soruşturma

15 Mar 2024 - 21:20 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL