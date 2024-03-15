Adıyaman'da motosiklet ile otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Sebze Hali yol ayrımı yakınlarında, Fırat Ç. yönetimindeki 02 ADG 792 plakalı motosiklet ile Abdulsamet B.'nin kullandığı 02 AAV 601 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fırat Ç. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı