Çember operasyonunda aranan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çember operasyonunda başarılı bir sonuç elde etti.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyon kapsamında, silahlı yağma suçundan hakkında 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli firari şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adreste tespit edildi ve yakalandı.

Yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları neticesinde operasyon gerçekleştirilen adreste şahsın yakalanmasıyla ilgili açıklama yapan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, şüpheli şahsın adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini belirtti.

Operasyonun ardından şüphelinin adli sürecinin devam edeceği ve hakkındaki cezanın infazının yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı