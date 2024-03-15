Tefeci operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, operasyonda çok sayıda para ve ipotek kağıdı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar neticesinde 2 pompalı tüfek,19 tabanca fişeği, suça konu olabilecek 40 bin TL para, 300. bin TL'lik ipotek kağıdı, yabancı kişilere ait 4 banka kartı, 1 pos cihazı, 1 çelik kasa, tefecilik suçuna konu olabilecek senet, satış, protokol belgesi, banka evrakları ve not defterine yazılı alacak verecek evrakları ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan F.K. ve A.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı