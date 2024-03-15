15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı ve tutuklandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlamasıyla hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahsı yakaladı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 135 gram bonzai, 6 gram sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 810 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler ve paralar muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şahısın işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildiği belirtildi. Mahkemece tutuklanan şahıs hakkında soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı