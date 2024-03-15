Malatya’da tanıdık olaylar: Balkondan seyrettiler Bitişik nizamda sağlam binalar vardı

Malatya’da bugün akşam saatlerinde ağır hasarlı bir binada yaşanan yangın korkuttu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile vatandaşlar rahat nefes aldı. Bitişik nizamda oturan vatandaşlar ise bu anları balkonlarından korkuyla seyretti.

Malatya’da bu akşam saatlerinde ağır hasarlı binadan çıkan dumanlar yandaki bina sakinlerini korkuttu.

Edinilen bilgiye göre olay Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı 7 katlı Dilek Apartmanı’nın 2'nci katında meydana geldi. Apartmanda akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangın yandaki binaya sıçramadan söndürüldü.

VATANDAŞLAR BALKONDAN İZLEDİ

Bitişik nizamda bulunan ve sağlam olan binadaki vatandaşların balkona çıkarak bu anları tedirginlikle izlemesi dikkat çekti. Malatya’da ağır hasarlı yapılar korku salıyor. Bu sorunun bir an önce bitmesi umut ediliyor.