Glokom erken teşhis edilmeli

Sivas Numune Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Özdemir, 10-16 Mart tarihleri arasında kutlanan Dünya Glokom Haftası dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Mesut Özdemir, glokomun dünya genelinde körlük nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını belirtti. Dünya üzerinde yaklaşık 80 milyon glokom hastası bulunduğunu ifade eden Özdemir, glokomun genellikle artan göz içi basıncının görme sinirine zarar vermesiyle ortaya çıkan bir göz hastalığı olduğunu açıkladı. Özellikle 40 yaşından sonra görülme sıklığının arttığını ancak doğumdan itibaren çocukluk ve gençlik dönemlerinde de görülebileceğini belirtti.

Glokomun başlangıçta belirti vermediğine dikkat çeken Dr. Özdemir, görme siniri üzerindeki baskı sonucu zamanla görme kaybına yol açabileceğini söyledi. Hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediğini ve başlangıçta ağrı gibi belirtiler vermeyebileceğini ifade etti.

Özellikle ailede glokom öyküsü, yaş, kan basıncı düzeyi, diyabet, miyopi, göz travmaları ve sigara kullanımının glokom için risk faktörleri olduğunu vurgulayan Dr. Özdemir, risk altındaki bireylerin düzenli olarak kontrol yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Dr. Özdemir ayrıca, bebeklerde glokom hastalığının da görülebileceğini ve bebeklerdeki belirtilerin erişkin hastalardan farklı olduğunu söyledi. Bebeklerde artan göz içi basıncının belirtileri arasında gözlerde aşırı sulanma, ışıktan rahatsızlık hissi ve göz renginde belirsizlik olduğunu belirtti. Bu tür belirtilerin varlığında derhal bir göz hekimine başvurulması gerektiğini vurguladı.

Glokomun erken teşhisi ve tedavisi konusunda farkındalığın arttırılması gerektiğini belirten Dr. Mesut Özdemir, hastaların düzenli olarak göz muayenesi yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı