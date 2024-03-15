Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi Olympiakos'un profili

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Yunan ekibi Olympiakos, şimdiye kadar 2 kez karşılaştığı bir rakip.

UEFA'nın kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilerek Fenerbahçe'nin Olympiakos ile eşleştiği belirlendi. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 11 Nisan’da deplasmanda, ikinci maçı ise 18 Nisan’da evinde oynayacak.

Olympiakos, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldığı A Grubu'nu 7 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne devam etti. Son 16 play-off turunda Ferencvaros'u elemiş ve ardından Maccabi Tel Aviv'i eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayan Olympiakos, 3. sırada yer aldı. Takım, Şampiyonluk Turu'nda ilk haftada Panathinaikos'a yenilerek lider AEK Atina'nın gerisine düştü.

Olympiakos'un en golcü futbolcusu Ayoub El Kaabi, bu sezon takımına önemli katkı sağlıyor. Faslı futbolcu, Yunanistan Ligi'nde 15 gol atarken, Avrupa kupalarında da 5 gol kaydetti. Takımın diğer önemli golcüleri arasında Daniel Podence ve Kostas Fortunis bulunuyor.

Takımın başında deneyimli teknik direktör Jose Luis Mendilibar yer alıyor. Mendilibar, Olympiakos'ta göreve başladığından beri takımın performansını artırmak için çaba gösteriyor.

Olympiakos, maçlarını Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynuyor. Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan stadyumun kapasitesi 32 bin 115 kişilik.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, Yunanistan'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024 tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı