Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, plakası belirlenemeyen bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savruldu ve yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı