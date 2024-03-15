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Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, plakası belirlenemeyen bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı mask
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk, plakası belirlenemeyen bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Minibüsün çarptığı çocuk yaralandı

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savruldu ve yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Nusaybin, Çocuk, yaralı, kaza, trafik kazası

15 Mar 2024 - 20:36 - Gündem

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