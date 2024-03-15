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Kalp rahatsızlığı geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan İdris Oflas (57), hızlı kalp çarpıntısı şikayetiyle ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kalp rahatsızlığı geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti mask
Kalp rahatsızlığı geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan İdris Oflas (57), hızlı kalp çarpıntısı şikayetiyle ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kalp rahatsızlığı geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Burada ilk müdahalesi yapılan Oflas'a kalp yetmezliği (ventriküler taşikardi) teşhisi konuldu. İleri tetkik ve tedavi için gereken donanıma sahip ambulans helikopter, hastayı Diyarbakır'da bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakletmek üzere tahsis edildi. Oflas, ambulans helikopterle güvenli bir şekilde Diyarbakır'a sevk edildi.

Kalp rahatsızlığı geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şırnak, Silopi, İdris Oflas, kalp çarpıntısı, Kalp yetmezliği, ambulans helikopter, sağlık

15 Mar 2024 - 20:34 - Sağlık

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