Kalp rahatsızlığı geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan İdris Oflas (57), hızlı kalp çarpıntısı şikayetiyle ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada ilk müdahalesi yapılan Oflas'a kalp yetmezliği (ventriküler taşikardi) teşhisi konuldu. İleri tetkik ve tedavi için gereken donanıma sahip ambulans helikopter, hastayı Diyarbakır'da bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakletmek üzere tahsis edildi. Oflas, ambulans helikopterle güvenli bir şekilde Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.