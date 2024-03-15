Kronik yara bakımı önem taşıyor

Tunceli'deki Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren kronik yara bakım birimi, hastaların düzenli tedavilerini gerçekleştiriyor.

Birimin sorumlusu olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gülberk Uslu, kronik yaraların nedenleri, tedavisi ve önemi hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. Uslu, kronik yaraların normal yaralardan daha uzun sürede iyileşen ve genellikle diyabetik veya hareket edemeyen hastalardaki yatak yaraları olduğunu belirtti. Kronik yaraların başlıca nedenlerinin kontrolsüz şeker hastalığı, yatağa bağımlılık, enfeksiyonlar ve damar hastalıkları olduğunu vurguladı.

Kronik yara bakımında uygun pansuman, enfeksiyonların önlenmesi ve uygun bakımın kritik önem taşıdığını ifade eden Dr. Uslu, önlemenin ise sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve hijyen gibi faktörlere dayandığını belirtti.

Diyabetik hastalarda ayaklarda sıkça görülen yaraların önlenmesi için uygun ayakkabı seçimi, ayak tırnaklarının düzenli kesimi ve kan şekeri kontrolünün önemine değinen Dr. Uslu, yaraların tedavisinin profesyonel sağlık personeli tarafından yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Dr. Uslu, kronik yara bakımında görev alabilecek hekimlerin ve hemşirelerin özel eğitim almış olmalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, iyileşmesi gecikmiş veya yatağa bağımlı hastaların Pazartesi günleri poliklinik randevusu alabileceklerini ve ulaşım sağlanamayan durumlarda evde sağlık bakım hizmetlerinden faydalanabileceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı