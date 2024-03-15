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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından hız kesmeden Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçı için hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor mask
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından hız kesmeden Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçı için hazırlıklara başladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Pazar akşamı deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan takım, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

Çalışma, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptıktan sonra bireysel çalışmalara geçti. Dün akşam Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular ise rejenerasyon çalışmalarıyla günü tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacak ve ardından Trabzon'a hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 Mar 2024 - 20:25 - Spor

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