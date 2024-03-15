Sahurdan hemen sonra uyumayın

İstanbul Aydın Üniversitesi İç Hastalıkları hekimi Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu, Ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

YAĞ VE PROTEİN DENGELİ ALINMALI

Ramazan ayında yılın diğer aylarından farklı olarak 3 veya daha fazla olabilen öğün sayısının 2’ye düşmesi nedeniyle enerji alımı ve gıda alımının genellikle azaldığını işaret eden Doç. Dr. İslamoğlu, “Yeterli enerjiyi sağlayabilen üç gıda grubundan karbonhidrat, yağ ve protein tüketiminin dengeli şekilde olması tercih edilmelidir. Metabolizmanın yavaşlaması ve enerji tüketiminin yılın diğer ayları ile benzer olması nedeniyle aşırı enerji veren gıdalar ve içeceklerden kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.

YETERLİ VE KALİTELİ UYKU ÖNEMLİ

Ramazan ayında uyku düzenin önemine değinen Doç. Dr. İslamoğlu, “Uyku eksikliği arttığında kişide ruh hali değişimleri, halsizlik hissi ve genel yorgunluk hali ortaya çıktığı için yeterli ve kaliteli uyku Ramazan ayında büyük önem kazanmaktadır. Uykusuzluğa bağlı olumsuz etkilerin önüne geçilebilmek için yeterli gün ışığı maruziyeti, öğünlerin düzenlenmesi ve uyku uyanıklık dengesinin sağlanması gerekmektedir” dedi.

İFTARDA BESİNLERİ HIZLI TÜKETMEYİN

İftar ve sahur beslenmesinde genel olarak aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. İslamoğlu, “İftarda hızlı ve kısa sürede fazla gıda tüketmek yerine beslenme zamana yayılmalı ve her tür besin grubunun içerdiği minerallerden ve vitaminlerden yoksun kalmamak için yeterli beslenme sağlanmalıdır. Sıvı tüketimi ihmal edilmemeli, su alımı zamana yayılmalıdır” diye konuştu.

SAHUR SONRASINDA BELİRLİ BİR SÜRE AYAKTA KALIN

Sahurdan hemen sonra yatılmasının doğru olmadığını dile getiren Doç. Dr. İslamoğlu, “Sahur yemeğinden hemen sonra yatılmaması ve belirli bir süre ayakta kalınarak fiziksel aktivite yapılması önemlidir. Sahurda sonra hemen yatılması durumunda reflü semptomlarının artması, gaz ve şişkinlik oluşumu gözlenebilmektedir” açıklamasında bulundu.

TOK TUTAN GIDALAR

Tok tutan ve susuzluğu azaltan besinleri söyleyen Doç. Dr. İslamoğlu, “Sıvı olarak su tüketimi kış aylarında 1.5-2 litre yaz aylarında 2-2,5 litre olarak önerilmektedir. Proteini bol doğal ev yapımı kalsiyum ve mineralleri içeren yoğurt, yumurta, salatalık, domates gibi gıdaların tüketimi hem susuzluk hissini azaltması hem de tok tutması açısından önemlidir” dedi.

İFTAR SONRASI YÜRÜYÜŞ YAPILABİLİR

Vücut sıvı dengesi, düzenli uyku süresi ve günlük enerji alımının yeterli oranda sağlandığı sürece Ramazan ayında egzersiz performansının etkilenmediğini ifade eden Doç. Dr. İslamoğlu, “Açlığın kardiyak rehabilitasyon ve aerobik egzersiz üzerine olumsuz etkilerinin olmadığı gösterilmiştir. İftar sonrası ağır spor ve efor gerektiren sporlar yerine, yürüyüş ve fiziksel aktivite yapılması daha uygundur” şeklinde konuştu.

KARBONHİDRAT VE YAĞLI GIDALAR TÜKETİLMEZSE KİLO KAYBI OLABİLİR

Kişisel beslenme düzeni oluşturulması gerektiğini belirten Doç. Dr. İslamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Ramazan ayında öğün sayısının azalması sonucunda aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminin olmaması durumunda asgari 1-2 kg kadar kilo kaybı ve vücut kitle indeksinde düşüş olmaktadır. Ramazan ayında kişisel yaşam tarzı değişimleri baz alınarak kişisel beslenme düzeni oluşturulmalıdır.”

AŞIRI KARBONHİDRAT VE YAĞ TÜKETİMİNDEN UZAK DURULMALI

Ramazan ayında bazı besinlerin sağlık sorunlarına ve kilo alımına neden olabileceğini ifade eden Doç. Dr. İslamoğlu, “Aşırı karbonhidrat ve yağ tüketimi, uyku düzeninin sağlanamaması, hareketsizlik, aşırı efor gerektiren sporların yapılması ve sigara gibi alışkanlıkların azaltılmaması Ramazan ayında sağlık sorunlarına neden olabilmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı