Çocuk gelişimlerinde önemli rol oynuyor

Çocukların problemleri çözme, sosyalleşme, ince motor becerilerini ve merak duygularını geliştirmede dijital ortamdan uzakta eğlenmek, sahici eğlenceyi keşfetmek okulda ve evde mutlu olmalarına da katkı sunuyor.

Çocuğun gelişim sürecindeki en kritik noktalarından biri ailesiyle geçirdiği vakit olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dilara Sayar Şen, birlikte mutlu hatıralar biriktirmenin önemine değindi. Şen, “Bir önceki kuşağın kıymetlisi oyuncaklardı. Şimdiki kuşağın kıymetlisi ise online oyunlar, sanal içerikler ve dijital platformlar oldu. Dolayısıyla çocukların evde, kapalı alanlarda, ekran başında geçirdikleri vakit çok artarken; sokakta, sosyal alanlarda, doğada geçirdikleri vakit çok azaldı. Çocuğun çocukluğunu yaşarken kullandığı araçlar zamanla değişiyor ama kalıcı olan şeyler çocuğun yaşamına katılan gerçek deneyimler oluyor. Bu deneyimlerin çocuğun hayatı için etkili, iz bırakır, onu değiştirir ve geliştirir olması ise bazı unsurlara bağlı. Anne-babayla ya da bakım veren yetişkinle sağlıklı bir ilişkide olmak, kaliteli zaman geçirerek mutlu hatıralar biriktirmek, doğayla temas etmek, akranlarla etkileşime girilebilecek bir grubun içinde yer almak, gözlem yapmak, çözüm üretmek gibi tecrübeler edinebileceği ortamlarda yer alması gerekiyor” dedi.

Çocukların evde, okulda daha huzurlu ve mutlu olmaları için açık hava ortamlarda, tema parklarda ve doğada vakit geçirmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Şen, “Açık hava ortamlar ve doğa bir laboratuvar, çocuklar birer kâşif, yaşanan her şey birer deneydir. Kaşifler, laboratuvarda ne kadar çok vakit geçirirlerse yaptıkları deneyler de yaşamları için o kadar kalıcı öğretiler oluşturur. Açık havada çocuklar ihtiyaçları olan enerjiyi doğadan, parktan alırlar ve içlerinde olan fazla enerjiyi de en sağlıklı şekilde boşaltırlar. Anne-babaların tüm bu sebepleri göz önünde bulundurarak çocuklarıyla açık havada keyifli vakit geçirerek, bolca mutlu hatıralar biriktirmelerini öneriyorum” diyor.

Tema parkların çocuklar üzerinde olumlu etkilere sahip olduğuna değinen Vialand Tema Park Direktörü Erkin Bayrı, “Günümüzde çocuklar, sürekli olarak dijital dünyanın içinde kaybolup giderken, tema parklar onlara aileleri ile birlikte gerçek bir macera ve öğrenme fırsatı sunuyor. Aileler burada çocukları ile bir araya gelerek birlikte eğlenmenin tadını çıkarırken, çocuklar da hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler yaşama fırsatı buluyorlar” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı