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15 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

15 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Alçık’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Aslan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Erbil’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,

34 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamza Onur İnal’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

76 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Örs’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,

85 yaşında vefat eden ve Kozluk Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Emiş Elmas’ın taziye adresi: Kozluk Mahallesi, Kale,

73 yaşında vefat eden ve Adıyaman Mezarlığına defnedilen Duran Tutal’ın taziye adresi: Adıyaman”

 

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15 Mar 2024 - 17:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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