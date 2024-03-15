15 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Osman Alçık’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmet Aslan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır, taziye verilmeyecek,
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Erbil’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
34 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamza Onur İnal’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Örs’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Kozluk Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Emiş Elmas’ın taziye adresi: Kozluk Mahallesi, Kale,
73 yaşında vefat eden ve Adıyaman Mezarlığına defnedilen Duran Tutal’ın taziye adresi: Adıyaman”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.