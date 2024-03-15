Geçit: Sizler bize çok rahat ulaşacaksınız

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık ile birlikte Sütlüce Mahallesi’nde düzenlenen toplantılara katıldı. Miting havasında geçen toplantıda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Geçit, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinlerine hitap eden Geçit, depremin izleri silinmiş bir Malatya’yı 2 yıl içerisinde vatandaşlara teslim edecekleri sözünü verdi.

“6 Şubat depremleri bize çok şey kaybettirdi ama aynı zamanda çok şey öğretti” diyen AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, seçilmesi durumunda yapacağı hizmetleri anlattı.

“ÇARŞIYI EN GEÇ BİR YIL İÇİNDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Malatya’da depremin izlerini silmek için gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkan adayları ile koordineli bir şekilde şehrin ayağa kaldırılması konusunda projeler hazırladıklarını ifade eden Geçit, “Bizler ekip olarak Malatya’ya hizmet etmek istiyoruz. Bizler yarın seçildiğimizde şahsi kaprislerimizi belediye hizmetlerimizin önüne koymayacağız. Kavga etmeyeceğiz, hizmet üreteceğiz. Belediyeler arası uyumu ve koordinasyonu çok önemsiyoruz ve bunu başaracağız. 6 Şubat depremi bize çok şey kaybettirdi ama aynı zamanda çok şey de öğretti. Biz gelir gelmez ekip olarak bu şehri ayağa kaldırmak için gerek üniversiteler, gerekse TOKİ ile toplantılar yaptık. Çarşıyı en geç bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Hatta Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız, 10-11 ay gibi bir sürede de olur dedi. İkinci ve üçüncü etapları da en geç 2 yıl içerisinde bitireceğiz. Ama nasıl? Birinci sınıf imalatlarla bitireceğiz. O çarşı hayal ettiğinizin daha ötesinde bir çarşı olacak. Yeşilyurt ve Battalgazi dâhil 11 ilçemizde depremin tüm izlerini en geç 2 yıl içinde merkezi hükümetin desteği ile sileceğiz. Size normal yaşanabilir, sanatıyla, sporuyla, kültürüyle bir Malatya teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERİN KAPILARINDA SEKRETERLERE TAKILMAYACAKSINIZ”

“Geldiğimizde yapacağımız bir başka şey de belediyeyi dar bir zümrenin ağırlandığı makamlar olmaktan çıkaracağız” diyen Geçit, şunları kaydetti:

“Sizler bize çok rahat ulaşacaksınız. ‘Başkanım Yanımda Projesi’ bizim önem verdiğimiz bir diğer projemiz. Düzenli bir şekilde her ay iki bölgede toplantı yapacağız. Tüm ekip olarak yerinde sorunları tespit edip karar alacağız ve sonuçları takip edeceğiz. Siz belediyelerin kapılarında sekreterlere takılmayacaksınız. Biz sizin ayağınıza geleceğiz. Belediye başkanı sürekli halkının yanında olması gerekiyor, her zaman olacağız da. Kiltepe’yi rezerv alanına aldık, Melekbaba’yı kentsel dönüşüm alanı ilan ettik diyoruz veya rezerv alanı ilan edeceğiz diyoruz, çünkü 5 yıl içinde kentsel değeri artmış mahalleler olarak karşımıza çıkacak. Altyapısıyla, üstyapısıyla her şeyini bitireceğiz. Size söz veriyorum.”

Kaynak: BÜLTEN