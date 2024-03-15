Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi yöneticileri, Sanayi sitesindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet ettiler ve seçim için destek istediler. Yıldırım, “Anketlerde Yeniden Refah Partisi olarak birinci partiyiz. Ama biz sahada son ana kadar çalışmamızı sürdüreceğiz. Vatandaşımızın hem oyuna hem de duasına talibiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Hayatında bir tuğlaya, bir metrekare yere bile sahip olmamış insanlar maalesef sorgusuz, sualsiz, plansız bir şekilde bu şehrin en az 100 yılına karar vermek istiyor. Malatya’nın ihtiyacı kişilerin değiştirilmesi değildir, Malatya’nın en temel ihtiyacı rantiyeye teslim olan, bu şehri enkaza dönüştüren zihniyetin değiştirilmesidir” şeklinde konuştu.

“YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK BİRİNCİ PARTİYİZ”

Birçok esnaftan oy desteği sözü alan Bilal Yıldırım, “Yeniden Refah Partisi olarak ilk defa girmiş olduğumuz genel seçimlerde Malatya’da yüzde 10 oy almıştık. Bugün yerel seçimlerde tüm anketlerde Yeniden Refah Partisi olarak birinci partiyiz. Ama biz sahada son ana kadar çalışmamızı sürdüreceğiz. Vatandaşımızın hem oyuna hem de duasına talibiz” dedi.

“SÖĞÜTLÜ CAMİİ’Nİ BİLE EMEKLİLER PARKI’NA GÖTÜRMEK İSTEDİLER”

Sanayi sitesinde yerinde dönüşümü desteklediğini bildiren Bilal Yıldırım şu ifadelere yer verdi:

“Yeniden Refah Partisi olarak, Sanayi sitesinin yerinde dönüşümünü destekliyoruz. Hayatında bir tuğlaya, bir metrekare yere bile sahip olmamış insanlar, -maalesef- sorgusuz, sualsiz, plansız bir şekilde bu şehrin en az 100 yılına karar vermek istiyor. Bu haksızlıktır, bu insani ve İslami değildir. İstişare kültürünü yok ettiler. Bu şehirde yaşıyoruz ama bu şehir için yapılan projeleri ve planları göremiyoruz. Sanayi sitesi için yerinde dönüşüm yapılmalı. Malatya’yı 20 yıldır yanlış yöneterek enkaza dönüştürenler; hiçbir şey olmamış gibi, bu memleket deprem yaşamamış gibi, kendileri sorumlu değilmiş gibi hareket ediyorlar. Malatya’nın ihtiyacı kişilerin değiştirilmesi değildir, Malatya’nın en temel ihtiyacı rantiyeye teslim olan, bu şehri enkaza dönüştüren zihniyetin değiştirilmesidir. 3-5 tane tüccar istiyor diye Söğütlü Camisi’ni bile kaşla göz arasında Emekliler Parkı’na götürmek istediler. Öncelikle kıymetli Malatyalıların ve bizlerin tepkisini görünce bu tüccar planından vazgeçtiler.”

Kaynak: BÜLTEN