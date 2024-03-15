Gezer’den çarpıcı Ağbaba açıklaması “Kaç kişinin huzurunda kaç defa söz verdi”

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba’nın, genel seçimlerde bağımsız aday olarak kendisine destek vereceğini söylediğini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı İbrahim Gezer, Ağbaba’nın defalarca kendisine söz verdiğini kaydetti. Gezer, “Veli Ağbaba, önce söz verdi bize. Hem de kaç kişinin huzurunda kaç defa söz verdi, yerel yönetimler de bize destek vereceğine dair. Şimdi anket yaptık, kazanacağımız görülüyor dediler. Bu şehir Veli Ağbaba ve CHP’yi 10 kere oyladı ve tek girdiği seçimlerde yüzde 17-18’i geçmediler” dedi.

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, programın bu hafta konuğu Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı İbrahim Gezer oldu.

Yerel seçimlere ve Malatya’nın son durumuna ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, İbrahim Gezer, gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelerinde de bahsetti.

“BİRKAÇ PARTİDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI GELDİ”

Neden bağımsız aday olduğu hakkında bilgi veren Gezer,

“Türkiye'de özellikle ittifaklar sistemine geçildikten sonra partilerin tek başına seçimlere girmek yerine ittifaklarla girmek biraz her seçimin gündemi haline geldi. Böyle olunca da biz biraz bu yüzden biraz da Malatya'nın yaşadığı sorunların, yaşadığı sıkıntıların hele de depremden sonraki depremden önce de Malatya yıllardır kan kaybeden bir şehirdi. Adeta üzerine ölü toprağa serpilmiş bir şehir görüntüsü veriyordu ve deprem de bunun tuzu biber oldu. Çok daha büyük bir yıkım yaşadık ve Malatya için çok daha büyük bir kayıp süreci başladı. Bu süreçte en anlamlı duruşun, bağımsız adaylık olduğu gibi bir düşünce oluştu ki bir de bize destek verecek birkaç parti vardı. Biraz onların talebi de vardı böyle gelişti. Hatta bize önce ayrı ayrı birkaç partiden büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı geldi. Saadet, Deva, Gelecek, Büyük Birlik Partisi'nden geldi, İYİ Parti'den geldi. Hatta CHP'den de bize böyle bir teklif geldi. Ama biz doğru formatın bağımsız adaylık olduğunu düşündük, hiçbirine yok demedik, hiçbirine hayır olmaz demedik. Ama doğru modelin bu dönem hatta mümkünse Cumhur İttifakı partileriyle de konuşarak onları da aslında ziyaret ettik, benzer şeyleri söyledik. Böyle bir aday üzerinde ittifak edilmesinin, bağımsız bir aday üzerinde ittifak edilmesinin Malatya için daha anlamlı olacağını, çünkü Malatya'nın şu anda bir kişiye, bir partiye, bir başkana, bir kadroya, bir gruba değil bütün Malatya'nın bilgi, birikim ve tecrübesine ihtiyacı var dedik. Buradan hareketle yola çıkarak böyle bir süreci zorladık. Ama tabii bu süreçte bazı partilerin desteğiyle geldi, bazılarının ki gelmedi. Farklı adaylıklar gündeme geldi”

şeklinde konuştu.

Veli Ağbaba’nın bağımsız aday olarak kendisini destekleyeceğini söylediğini belirten Gezer,

“Ben Malatya’da siyasetin dengede gitmesini isterim. Malatya’da muhalefet ile iktidarın birbirine yakın olmasını isterim. Böyle olan ülkeler çok daha hızlı gelişiyor. Dolayısıyla Malatya’da siyaset dengede olsa bu iyi bir şeydir ama maalesef Veli bey gibi siyasetçilerden yüzünden Malatya bir türlü siyaseti dengeleyemiyor. İktidar ile muhalefet birbirini dengeleyemiyor. 15 yıldır tek yetkili olduğu muhalefete bir arpa boyu yol aldıramamış bir kişiden bahsediyoruz. Bir önceki seçimde İYİ Parti ile fermuar sistemi yapma konusunda anlaşmışlar. Bir CHP’den bir İYİ Parti’den şeklinde. Onu bile yapsalardı bugün AK Parti’nin büyük ihtimalle sadece iki milletvekili olacaktı. Dolayısıyla bugün AK Partinin 3’üncü ve 4’üncü sıra milletvekillerinin Veli Ağbaba’ya arası teşekkür etmeleri lazım. Veli bey biraz istişare ile bu işleri yapsaydı şu anda Malatya’da siyaset birbirini dengelerdi ve Malatya bundan çok faydalanırdı. Malatya bundan çok fazla hizmet alırdı, Malatya’ya çok fazla kaynak gelirdi. Bize tam destek verecekleri sırada da Malatya’da net, kesin bir değişim olacaktı ama CHP son anda bunu engelledi. AK Partiye yarayacak bir iş yapmış oldu. Veli Ağbaba, önce söz verdi bize. Hem de kaç kişinin huzurunda söz verdi, kaç defa söz verdi, yerel yönetimler de bize destek vereceğine dair. Şimdi anket yaptık, kazanacağımız görülüyor dediler. Bu şehir Veli Ağbaba ve CHP’yi 10 kere oyladı ve tek girdiği seçimlerde yüzde 17-18’i geçmediler”

ifadelerine yer verdi.

“AYAĞA KALKMASI 15-20 YILDAN AŞAĞI SÜRMEZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yeni bir kurucu iradeyle buluşmadığı takdirde çok ciddi sıkıntıların yaşanacağını kaydeden Gezer,

“İnsanlarımızın bilmesi gereken ne varsa, zihinlerine ne takılıyorsa soru olarak ilk birkaç günde bunları açıklığa kavuşturacağız. Yani nerede şaibe varsa elimizi gerekiyorsa yumruğumu masaya vuracağız ve oradaki şaibeleri kamuoyuna aktaracağız. Her şey kamuoyunun gözü önünde. En azından insanlarımız bilgi sahibi olsunlar. En azından kendilerini neyin beklediğini bilsinler. Yani nereye gitsek aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Sanayiye gidiyorsunuz orada sıkıntılar var. Konteyner kentlere gidiyoruz diyorlar ki bizi buralara bıraktılar. Ondan sonra ne gelen var ne giden. Dolayısıyla özel bir telefon hattı oluşturmaktan tutun da her konuyla ilgili ayrı masa uygulamalarına geçmekten tutun da günlük, haftalık ve aylık kapsamlı kamuoyuna bilgilendirme, açıklama yapmalarından tutun da basın toplantılarıyla gelir gelmez ilk işlerimizden birisi bu olacak. Hemen akabinde süreçlerin hızlandırılması için birtakım adımlar atılacak. Yani bu hızla giderse Malatya'nın ayağa kalkması 15-20 yıldan aşağı sürmez. Örneğin 2011’de Van'da deprem oldu. Şu anda hala konteynerde oturan insanlar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla gerçekten önümüzdeki dönemde Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni bir kurucu iradeyle buluşamazsa, güçlü bir programla buluşamazsa, yetkin bir kadroyla buluşamazsa emin olun bu işler böyle saldım çayıra, mevlam kayıra mantığıyla epey devam etmek zorunda kalır diye düşünüyorum. Malatya’da hızlıca bütün sokakların aydınlatılması gerekiyor. Ciddi bir karanlık içerisinde birçok sokak. Akşam saatlerinde kadınlarımız, çocuklarımız sokaklarda güvenli bir şekilde yürüyemiyorlar. Hızlıca şehrimizin enkaz görüntülerinden kurtaracağız. Hemen ilk birkaç hafta içerisinde. Kaldırımların tamirat işlerini hızlıca tamamlayıp yürüme konforu sağlamamız gerekiyor. Hemen internet erişiminde ciddi sıkıntılar var. Onları temin etmemiz gerekiyor, sağlamamız gerekiyor. İlgili kurumları bu sürece katmamız gerekiyor. Hemen arkasında şehrimizde ciddi statik bir hal aldı. Yani ciddi bir ölü toprak görüntüsü var. Şehrin merkezine gittiğinizde etrafınıza dönüp baktığınızda bu şehrin ayağa kalkmak için çaba gösterdiğine dair hiçbir işaret yok. Hiçbir işaret yok. Her alanda gençlere, çocuklara, kadınlara, yetişkinlere yönelik sosyal, kültürel ve eğlence programları başlatacağız. İnsanımızın biraz moral ve motivasyonu yükselsin geleceğe umutla baksınlar. Her hafta sonu başta konteynerler olmak üzere şehrimizin birçok yerinde eğlendirici programlar, kültürel programlar, sosyal programlar, ortak akıl çalıştayları, beyin fırtınası toplantıları, Malatya'yla ilgili işte orta hasarlı binaların durumuyla ilgili birtakım çalıştaylar, yerinde dönüşüm nasıl daha hızlandırır? Onlarla ilgili bir bilimsel toplantı ya da bir çalıştayla ilgili kesimlerin bir araya geldiği, Malatya her alanda, emin olun her alanda tam bir seferberlik başlatmış olacak. Hemen akabinde stratejik kent yönetimine geçeceğiz”

diye konuştu.

“HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE EDEN BİR PROGRAM GÖREMİYORSUNUZ”

Malatya’nın kent vizyonunun belli olmadığını dile getiren Gezer,

“Projeden daha önemli bir şey var. Bu şehrin kent vizyonu belli değil. Yani bin tane projeniz olsa neye yarar? Emin olun bu şehre bir kent vizyonu belirlemedikçe gelişim akslarını netleşmedikçe netleştirmedikçe bir kentsel konumlandırma çalışması yapmadıkça ve stratejik amaçlarını belirleyip bütün kurumları da o hedefleri besleyecek şekilde yapılandırmadıktan sonra emin olun değil 50-100 bin tane projeniz olsa hiçbir işe yaramaz. Dünyanın en yetkin yöneticileri getirseniz hiçbir işe yaramaz ki yetkin bir yönetici zaten ilk işi bir stratejik planlama çalışması olur. Dolayısıyla hızlıca bunu yapacağız ve hemen akabinde de bakın şu anda Malatya'nın bile bir kent vizyonu yoktur. Ama biz geldiğimizde ilk 3 ayda 100 günlük acele eylem planımız kapsamında Türkiye'de bir ilk olmak üzere 13 ilçemizin ve 718 mahallemizin de stratejik planlarını hazırlayacağız. Her mahallemizin bir hedefi olacak. Her mahallemiz işte gelişim aksarı nedir? Hangi alanlarda özellikleri daha iyidir? Ne kadar nüfus yaşıyor? Hangi özellikler açısından öne çıkıyorlar? Orada gelir getirici bir çalışma olsa neler yapılabilir? Bir kooperatif kurmaya kalksak buranın hangi kaynağını değerlendirebiliriz? Hayvancılık mı, tarım mı, enerji mi, balıkçılık mı, kanatlı üretim mi, arıcılık mı, sanayi mi? Orada ne potansiyel varsa onu ortaya çıkaracak bir çalışmayı önce masanın üzerine koyacağız. Hemen arkasında da bir konut seferberliği ve ekonomik seferberliği başlatacağız. İşsizlikle, yoksullukta ve hayat pahalılığıyla mücadele için. Bakın bizim programlarımızın dışında Malatya'da tarımı, sanayi, eğitimi, bilimi gündemine alan bir program göremiyorsunuz. Ya da işsizlikle, yoksullukla, hayat pahalılığıyla mücadele eden bir program göremiyorsunuz. Oysa şunu net bir şekilde söylüyorum seçimden sonra Türkiye'ye adı bir reçete bekliyor. Malatya'da dahil. Yani Ankara'nın şehirlere katkısı çok azalacak. Önümüzdeki dönem Ankara'dan kaynak gelmeyecek. Belediyelere gelen kaynaklar zaten yasayla düzenlenmiş. Yani o siz de yönetseniz belediyeyi, ben de yönetsem değişmeyecek. Yani onu iktidarda, muhalefetle de yönetirse değişmiyor. Nüfus başına bir kaynak geliyor. O ayrı. O her seferinde gelecek. Ama onun dışında yatırımlara yönelik kaynaklar çok azalacak. Nitekim bu sene çevre yoluna 10 bin lira kaynak ayrılmış. Gülünç bir para”

ifadelerini kullandı.

“DÜNYA ORTALAMASININ DA ALTINDA”

Malatya’nın zenginlik üzerinde yaşadığını ama bunu ortaya çıkararak bir iradenin olmadığını vurgulayan Gezer,

“Malatya potansiyel olarak Türkiye ortalamasının üstünde bir şehir. Dünya ortalamasının üstünde bir şehir. Ama üzülerek söylemek isterim ki Malatya yaşam düzeyi olarak, gelir düzeyi olarak Türkiye ortalamasının da altında, dünya ortalamasının da altında. Bir sorun var değil mi? Bu potansiyeli açığa çıkarmak gerekiyor. Biz kaynak üzerinde yaşıyoruz. Biz zenginlik üzerinde yaşıyoruz ama bunu ortaya çıkararak bir türlü bir irade ortaya çıkmadı Malatya'da ve bugünkü programlarda da göremiyorum bunu. Yani Malatya yıllardır kendileri refah içinde yaşamayı bilen ama bu şehir için refah üretmeyi bilmeyen kadrolar tarafında yönetildi. Bunun aksini kim iddia ediyorsa gelsin burada konuşalım. Burada tartışalım. Kendileri refah içinde yaşayan ama bu şehir için, bu insanlarımız için refah üretmeyi bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen bu şehre bir kentsel vizyon belirleyerek o vizyon çerçevesinde bu şehrin dinamiklerini harekete geçiremeyen bir kadro tarafından yönetildi. Dar siyasi bir kadro tarafından yönetildi. Belki son 15-20 yılda bir iki istisnayı hariç tutabilir ve kaybetti şehir maalesef. Dolayısıyla biz geldiğimizde ilk işimiz bu imkan ve potansiyeli harekete geçirmek olacak”

dedi.

“AR KABUL EDERİM KENDİME”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’in seçim konusunda sarf ettiği sözlere ilişkin de bir değerlendirme yapan Gezer,

“Herkes seçime kazanmak için girer öncelikle. Şahsen ben de kazanmak için girdim. Ama buna halkımız karar verecek. Hemşehrilerimiz karar verecek, insanımız karar verecek. Ben sahayı görüyorum. Sahada çok farklı bir durum var. Bir iktidar parçasından işler çok zorlaşmış gözüküyor. Yani diğer partileri bilmem ama iktidar partisi açısından işler çok zorlaşmış. Sami beyin söylediği söz bir kere millet iradesine ipotek koymaktır. Bu halkın iradesine ipotek koymaktır. Malatya siyasi tarihinin bugüne kadar yapılmış en kapsamlı hazırlığını yaptık bu seçim için. Aday olduğumuz şehre duyduğumuz saygıdan dolayı, insanımıza duyduğumuz saygıdan dolayı. Yani biz üzerimize düşeni yapalım diye, ev ödevimizi yapalım, dersimizi hazır çalışalım. Yol haritamızı çıkaralım, insanımıza duyduğumuz saygıdan dolayı Malatya siyasi tarihinin en kapsamlı hazırlığıyla insanlarımızı karşısına çıktık. Ama ben şahsen böyle bir cümle kullanmayı ar kabul ederim kendime. Dolayısıyla Sami Bey bunu neye göre söylüyor? Yani bir ay önce gelmiş bir aday olarak hangi müktesebatına göre bunu söylüyor. Hangi emeğine göre bunu söylüyor? Hangi hazırlığına göre bunu söylüyor? Malatya'da geçmiş yıllarda 2-3yıl Özel İdare Genel Sekreteri yapmış. Ama o günkü dönemde de bakın yani Malatya'nın verilerine bakın. Malatya o dönemde de ileriye gitmemiş yani. Gerilemeye devam etmiş. Yani hangi özel çabayı gösterdiniz? Malatya'yı nereye taşıdınız ki? Yani ben gelirsem kesin kazanırım. Milyonda bir bile kaybetme ihtimalim yok ne demek. Bu bir kere insanların iradesine hakaret gibi bir şey yani. İnsanlarımız bu tür dayatmalara prim vermez”

açıklamasında bulundu.