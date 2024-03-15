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Malatya Park’ta Ramazan eğlenceleri devam ediyor

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Ramazan ayı boyunca Malaya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde her akşam Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. Kentin ilk ve tek Alışveriş ve Yaşam Merkezi olan MalatyaPark’ ta bu Ramazan’da iftar sonrası çeşitli etkinlikler ile ziyaretçiler geleneksel Ramazan eğlenceleri eşliğinde eğlenceli saatler yaşıyor.

Malatya Park’ta Ramazan eğlenceleri devam ediyor mask
Malatya Park’ta Ramazan eğlenceleri devam ediyor
Malatya Park’ta Ramazan eğlenceleri devam ediyor
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Ramazan ayı boyunca Malaya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde her akşam Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. Kentin ilk ve tek Alışveriş ve Yaşam Merkezi olan MalatyaPark’ ta bu Ramazan’da iftar sonrası çeşitli etkinlikler ile ziyaretçiler geleneksel Ramazan eğlenceleri eşliğinde eğlenceli saatler yaşıyor.

Malatya Park’ta Ramazan eğlenceleri devam ediyor

Ramazan ayı süresince her akşam 20.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde birbirinden güzel eğlenceler, gösteriler, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve ikramlar MalatyaPark AVM ziyaretçilerini bekliyor. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerle eski Ramazan geceleri yaşatılıyor.

Malatya Park’ta Ramazan eğlenceleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Mar 2024 - 15:38 Malatya- Gündem

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