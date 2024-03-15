Malatya Park’ta Ramazan eğlenceleri devam ediyor

Ramazan ayı boyunca Malaya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde her akşam Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. Kentin ilk ve tek Alışveriş ve Yaşam Merkezi olan MalatyaPark’ ta bu Ramazan’da iftar sonrası çeşitli etkinlikler ile ziyaretçiler geleneksel Ramazan eğlenceleri eşliğinde eğlenceli saatler yaşıyor.
Ramazan ayı süresince her akşam 20.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde birbirinden güzel eğlenceler, gösteriler, yarışmalar, sürpriz hediyeler ve ikramlar MalatyaPark AVM ziyaretçilerini bekliyor. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerle eski Ramazan geceleri yaşatılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.