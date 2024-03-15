15 Mar 2024 - 15:38 - Gündem

Malatya Park’ta Ramazan eğlenceleri devam ediyor

Ramazan ayı boyunca Malaya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde her akşam Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. Kentin ilk ve tek Alışveriş ve Yaşam Merkezi olan MalatyaPark’ ta bu Ramazan’da iftar sonrası çeşitli etkinlikler ile ziyaretçiler geleneksel Ramazan eğlenceleri eşliğinde eğlenceli saatler yaşıyor.