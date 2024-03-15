Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, seçim çalışmaları kapsamında HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Mustafa Sengir ve Sendika Üyeleri, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve Yönetimini, Malatya Muhtarlar ve Yeşilyurt Muhtarlar Derneği ve sırasıyla Salköprü Mahalle Muhtarı Mehmet Dönmez, Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Mürteza Ede, Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Korkmaz, Çarmuzu Mahalle Muhtarı Ali Berktaş, İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin ve Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Gönültaş'ı ziyaret ederek Muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Yeşilyurt’un ve Malatya’nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Adayı Murat Aslan İftar Sonrası TCDD Konteyner Kentte kalan vatandaşları ve TCDD çalışanlarını ziyaret etti.

ASLAN 14 MART TIP BAYRAMINI KUTLADI

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Yeşiltepe Sağlık Ocağında görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Murat Aslan, özellikle pandemide büyük bir fedakârlık göstererek gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına teşekkür edip Tıp Bayramını kutladı.

Murat Aslan, Çalışan Kardeşlerimize Net 35 Bin Maaş Vereceğiz

HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Mustafa Sengir ve sendika üyeleri ziyaretinde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Bilal Yıldırım, belediye çalışanlarına net 35 Bin lira maaş özlük ve sosyal haklarının iyileştirmesi sözü vermişti. Aynı söz benim için de geçerli. Allah nasip eder başkan seçilirsem ilk alacağımız kararlardan biri de belediye personelinin özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve net maaşların 35 bin lira yapılması olacak. Biz hiçbir çalışan yol arkadaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Mutlu ve huzurlu olan çalışan kardeşlerimiz daha verimli ve daha gayretli olur. Sizin evinizde mutsuz bir aile bireyi varsa bu tüm aileyi etkiler. Biz de Yeşilyurt Belediyesi ailesi olarak hiçbir kardeşimizin mutsuz olmasına müsaade etmeyeceğiz. Çalışan kardeşimiz mutlu olacak, yöneticiler mutlu olacak, her şeyden önemlisi Yeşilyurt'umuz Malatya'mız mutlu olacak” şeklinde konuştu.

“REHBERLİK BİRİMİ OLUŞTURACAĞIZ”

“Yeşilyurt'un daha yaşanılabilir bir kent olması için çalışanlarımızın mutluluğu huzuru çok önemli” diyen Aslan, “Çalışan kardeşlerimiz için yeni bir birim oluşturacağız. Burada kardeşlerimizin tüm sorunlarıyla talepleriyle ilgili Rehberlik birimi oluşturacağız. Başta evi olmayan kardeşlerimiz ve aileleri için sosyal konutlar ve sosyal tesisler kuracağız. Ayrıca çalışan her bir kardeşimizin ve ailesinin Yeşilyurt Belediyesine bağlı tüm sosyal tesislerinden çok uygun şartlarda faydalanmasını sağlayacağız” diyerek kendilerini misafir eden HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Mustafa Sengir ve Sendika Üyelerini teşekkür etti.

“MALATYA İÇİN TAM DA BİÇİLMİŞ BİR KAFTAN”

HAK-İŞ Malatya İl Başkanı Mustafa Sengir ise “Murat Aslan başkanımız Yeşilyurt için Malatya için tam da biçilmiş bir kaftan. Şehri ayağa kaldıracak bir isim. Kendisini yakinen tanıyor, geçmişte Türkiye'nin farklı illerinde birçok projeye imza atmış bir isim. Biz Malatya HAK-İŞ olarak çok büyük bir aileyiz. Yeşilyurt Belediyesinde 800 üyesi Malatya genelinde ise yaklaşık 15 bin çalışan üyesi olan bir sendikayız. Bu ailenin tabi büyük sorunları var. Başta maaş özlük ve sosyal haklar. ‘Biz çalışan kardeşlerimizi enflasyona ve ekonomik şartlara ezdirmeyeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız’ açıklaması bizi çok mutlu etti. Başkanımız 31 Mart'ta kazandığı takdirde çalışan personelimizin maaşını hemen net 35 bin yapacağız açıklaması ayrıca belediye çalışanları için düşündükleri bizleri çok mutlu ve memnun etti. Başkanımızın çalışan kardeşlerimiz ve Yeşilyurt için düşündüklerini destekliyor ve kendisine şahsım ve tüm 15 bin üyemiz adına başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN