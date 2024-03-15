Hurdacılar sorunu giderek derinleşiyor!

Yıllarca Malatya’da çözülemeyen bir sorun olarak karşımıza çıkan hurdacılar problemi giderek derinleşiyor. Yeşiltepe Bölgesi’nde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile Seyran Mahallesi arasındaki alanda bulunan hurdacılar, her kesimden tepki almaya devam ediyor. Bir türlü çözüm bulunmayan bu sorununa hala duyarsız kalınıp kalınmayacağı vatandaşlar tarafından merakla beklenirken Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır ve vatandaşlar hurdacıların kaldırılması için özellikle siyasilere çağrıda bulundular.

Yıllarca bu sorunun devam ettiğini dile getiren Ali Karaoğlu isimli vatandaş, sorunun çözümüne umutlu olmadığını söyledi.

“MUTLAKA BU SORUNU ÇÖZMELİLER”

Karaoğlu,

“Yıllarca biz bu sorunun içinde bunalıyoruz. Yazın sinek, haşere ve fareden, kışın kablo yakılmasından, dumandan bıktık artık. Ne isteğimiz dinleniyor ne çağrımız duyuluyor ne de problemimiz çözülüyor. Bizler vatandaşız, taleplerimizi iletiriz eğer bu ülkenin, bu şehrin vatandaşıysak talebimiz mutlaka yerine gelmeli. Bir sorun var ortada, bu sorunu dile getiriyoruz ama ilgililer, yetkililer sessiz sedasız. Nereye kadar bizler şikâyet edeceğiz? Kim burayla muhatapsa mutlaka bu sorunu çözmeliler”

şeklinde konuştu.

Ayşe Korkmaz isimli vatandaş da, artık kokudan bıktıklarını, yaz aylarında kapı ve pencerelerini açamadıklarını kaydetti.

“ARTIK YETER!”

Umutlarının kalmadığını belirten Korkmaz,

“Yeter artık, sesimiz ne zaman duyulacak? Biz söylüyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz yine aynı tas aynı hamam. Duyan kimse yok. Bu durumdan çok rahatsızız. Yetkililer bu problem karşısında hem sağır hem de dilsiz. Artık umudumuz kalmadı. Bu kervan böyle geldi böyle gider”

dedi.

“BU KADAR SERBEST HAREKET EDİYORLAR”

Hurdacıların kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili şu ana kadar hiçbir gelişme olmadığını ifade eden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır ise,

“Bu konuyla ilgili bir gelişme olmadığı gibi, hurdacılar mahallemizde giderek yaygınlaşıyor. İyice bataklığa saplanıyoruz. Hurdacılar artık evlerin bahçelerine kadar dükkân açtılar. Şahsi mülkleri bile çevirip iş yeri yaptılar. Çünkü denetim yok. Hurdacıların çoğunun çalışma ruhsatı yok. Depremlerden dolayı da giderek hurdacılık mesleği çoğaldı. Çünkü bu işte çok büyük para var. Artık logar kapaklarımız bile sökülüp, götürüldü. Bunları kim aldı, hurdacılar aldı. Bu kadar serbest hareket ediyorlar. Çünkü denetim yok. Kimin ne yaptığı bellisiz”

şeklinde konuştu.

“BU SORUNU ÇÖZMELERİ GEREKİYOR”

“Her gün kablo yakıyorlar” diyen Ünalır, şunları kaydetti:

“İnsanlarımız artık rahatsız olmaya başladı. Yaşam standardımız hurdacılar nedeniyle sıfıra indi. Ben bu mahallenin muhtarı olarak hurdacılarla ilgili çalmadığım kapı kalmadı. Vatandaşlarımız bunun faturasını hiçbir zaman kesmediler, kesmezler de. Benim ne kadar mücadele verdiğimi onlar biliyorlar. Bu konu için belediyelerimiz duyarlı değil. Halkımız artık hurdacıların kaldırılmayacağını düşünüyor. Halkımızın umudu kesildi ama benim umudum hala var. Çünkü Altay Kışlasına yapılan dükkânların 50’sinin hurdacılara verildiğini biliyoruz. Hurdacıların kaldırılmamasından en büyük günah ve vebal milletvekillerinin. Zaten belediye başkanlarımızın görevi bitti. Bu problemi milletvekillerimizin takip etmesi ve bu sorunu çözmeleri gerekiyor.”