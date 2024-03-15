Kumaşçılık sektörüne dolar etkisi

İnsan giyiminin vazgeçilmesi olan kumaşlar, Malatya’da teknolojiye yenik düşse de hala varlığını korumaya devam ediyor. Renk renk, desen desen satılmaya devam eden kumaşlar, esnafların geçim kaynağı olmayı sürdürürken hayat pahalılığı, teknolojiyle hazır giyimin giderek yaygın hale gelmesi bu sektöre bir ket vuruyor. Malatya’da kumaşçılık yapan esnaflar hem kumaşlarla hem de satışlarıyla ilgili BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular.

Kilogram ve metre cinsine göre kumaş fiyatlarının değiştiğine değinen esnaf Barış Güngör, 25 yıldır bu sektörün içinde olduğuna dikkat çekti.

“KIŞIN KALIN 2 İPLİK KUMAŞ İLGİ GÖRÜYOR”

En çok pembe kumaş satıldığını dile getiren Güngör,

“Biz hem parça hem de toptan kumaş satıyoruz. Metre ve kilogram fiyatlarımız genellikle 80-90 TL’dir. Kilogram olarak sattığımız ürün 80-90 TL arasında satılırken, kumaşlarda metre satışlarımız 50-100 TL arasında değişiyor. En çok penye kumaşı satılıyor. Yani kışın kalın 2 iplik kumaş ilgi görüyor. Yazın kıyafet yapmak için viskon, krep kumaş kullanılıyor. Bir de bayan pijama, pijamalı kumaş, kot kumaşların satışını yapıyoruz”

dedi.

“BÜTÜN KUMAŞLARDA AYNI ORANDA ARTIŞ YAŞANDI”

“Eşofman ve sweat gibi kıyafetlerle tarz yapmak isterseniz, kışın iki iplikli kalın kumaşları öneriyoruz” diyen Güngör,

“Yazın eşofman ve sweatler için ince kumaş tercih edilirken krep kumaşlar ise pantolon yapımında kullanılıyor. Kumaş çeşidi çok, 25 tane kumaş çeşidi var. Son bir yılda kumaş fiyatları ikiye katlanmış durumda. Bütün kumaşlarda aynı oranda artış yaşandı”

şeklinde konuştu.

“BAZI KUMAŞLARIN KALİTESİNE GÖRE FİYAT FARKI OLUYOR”

Altın yıldız kumaşlarından yapılan kıyafetleri sıralayan Musa Akbaş isimli esnaf ise,

“Fiyatlar depremden önce uygundu. 400-500 TL aralığındaydı. Şu anda da 800 TL bin TL aralığında. Altın yıldız kumaşından pantolon, ceket ve takım elbise yapılıyor. Şu anda fiyatı 800 TL bin TL aralığında değişiyor. Bazı kumaşların kalitesine göre fiyat farkı oluyor. Aynı zamanda metre ve gramajına göre de fiyat farklıkları yaşanıyor”

dedi.

“ŞU ANDA NAKİT ÇALIŞIYORUZ”

Kumaşları dolar karşılığında aldığını söyleyen Akbaş,

“Kumaşları toptancıdan alırken kumaşların hepsine aynı oranda artış yapıldı. Daha önce kumaşları TL bazında alıyorduk. Şu anda dolar bazında alıyoruz. Dolar bazında aldığımız için vade falan da yok. Öncelikle az da olsa bir vade vardı. Birkaç ay vade tanınıyordu. Ama şu anda nakit çalışılıyoruz. Dolar olarak aldığımız ürünü TL olarak satıyoruz”

söyleminde bulundu.

“DOLAR MALİYETİ ARTIRIYOR”

Kumaş çeşitlerini sıralarken depremden sonra kumaş fiyatları ve maliyetlerinin artığını belirten Suat Yılmaz isimli esnaf da,

“Şu anda bende kaşeler ve döşemeli kumaşlar, kadifeler, örme havlu, viskon, krep, keten kumaş çeşitleri var. Ketenlerde depremden sonra fiyat artışı çok yaşandı ama biz de deprem öncesi kumaş olduğu için uyguna satıyoruz. Önceden kumaşlar genellikle dolar bazında alınıyordu. Dolar bazında 2 dolar 3 dolar, 5 dolar fiyat aralığında kumaşlar alınırdı. Dolar arttıkça kumaşlara yansıyor. Dolar da maliyeti artırıyor. Çünkü bugün çuvalı 100 TL’ye gelen kumaş şimdi 500 TL’ye gelmeye başladı”

şeklinde konuştu.

KUMAŞ ÇEŞİTLERİNDEN YAPILAN KIYAFETLER

Farklı kumaşlardan çeşitli kıyafetler üretildiğini belirten Yılmaz,

“Öncelikle kaşe kumaşlardan kaban ve ceketler üretiliyor. Poliviskon kumaşlardan; pantolon, ceket, ham ketenlerden; bluzlar, tunikler ve pantolonlar olur. Ayrıca gömleklerin ham ketenden yapıldığını söylemeden geçmeyelim. Kumaşları parça olarak sattığım için şu anda 150-350 TL arasında. Depremden kalan kumaşlarımız olduğu için hala eski fiyatlardan satıyoruz ama normal fiyatı üç kat daha fazla. Yani dışarıya nazaran üçte bir fiyatla uyguna satıyorum”

diye konuştu.