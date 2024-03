KADEM New York’ta Filistin’e dikkat çekti

KADEM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bulunduğu New York’ta, “International Civil Support for Palestinian Women” etkinliğinde interaktif bir enstalasyon aracılığıyla, İsrail’in devam eden soykırımını ve Gazze’nin cesur kadınlarının onurlu direnişini dünya gündemine taşıdı. Dünya Kadınlar Gününü içeren Mart ayı dolayısıyla Birleşmiş Milletler’de bir dizi program düzenleyen KADEM, New York’ta Times Meydanı’nda geniş katılımlı bir basın açıklaması ve etkinlik gerçekleştirdi.

“9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KADIN ARTIK ARAMIZDA DEĞİL”

Gümrükçüoğlu basın açıklamasında “Zulüm bile kadınlar açısından adaletsiz bir şekilde ilerliyor. 9 binden fazla Filistinli kadın artık aramızda değil. İşin daha da acı tarafı, yaşananlar Filistinli kadınlar için de, diğer savaş ve çatışma bölgelerinde sıkışıp kalmış binlerce kadın için de yeni değil.” ifadelerini kullandı.

“HER BİR FULAR İSRAİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADINLARI TEMSİL EDİYOR”

“Filistinli kadınları unutmadığımızı, bu haksızlığa sessiz kalmadığımızı ve dünya kadınları arasında kopartılamaz bağlar olduğunu herkese göstereceğiz” diyen Gümrükçüoğlu şöyle devam etti:

“Filistinli kadınlar çok uzun süredir, dünyanın en büyük ölüm kampına döndürülmüş bir alanda, nesiller boyu süren sistematik bir soykırıma, şiddetin de ötesinde bir kötülüğe maruz kalmaktadırlar. Arkamdaki platformda, Filistinli kadınların sembolik el işi olan tetriz (bir çeşit kanaviçe) ile yapılmış bir Filistin bayrağı yer almaktadır. Bu platformdan aldığınız her bir fular, İsrail tarafından öldürülen kadınları temsil ediyor. Onların acısını paylaşmamızın bir sembolü olarak henüz almayanların da bu fularlardan almasını isterim. Böylece Filistinli kadınları unutmadığımızı, bu haksızlığa sessiz kalmadığımızı ve dünya kadınları arasında kopartılamaz bağlar olduğunu herkese göstereceğiz.”

“BİR HALKA AYLARDIR ÖLÜMLERİN EN ACISI YAŞATILIYOR”

7 Ekimden bu yana Gazze’de devam eden soykırıma dikkat çeken KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, “Evet, dünya olarak çok büyük bir yıkıma şahitlik etmenin dehşeti içindeyiz. Bir halk hiç durmaksızın bombalanıyor. Bir halka aylardır ölümlerin en acısı yaşatılıyor. Yeni doğmuş bebekler açlıktan ölüyor. Bombalanan sadece Gazze değil, insanların binlerce yıldır ortaklaşa oluşturduğu evrensel değerler de bombalanıyor. Her bir bomba hepimizin üzerine düşüyor” dedi.

“ŞİDDETLE PROTESTOLAR GELİYOR”

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu dört bir yandan protestoların yapıldığını bildirerek, “Öte yandan bugün gurur duyacağımız bir hadise varsa o da tüm dünya halklarının bu saldırıya şiddetle karşı çıkmalarıdır. Aylardan beri dünyanın doğusundan batısından güneyinden kuzeyinden şiddetle protestolar geliyor. Bu da bize ışığın asıl çocuklarının barış isteyen halklar olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu basın açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Biz seçimimizi yaptık. Tarihin doğru tarafında, yaşamak için mücadele eden onurlu Filistinli kadınların yanında durmaya karar verdik. Herkesin şunu bilmesini istiyoruz: İsrail’in yaptığı soykırımın tek kurbanı Filistin halkı değil, İnsanlık onurudur. Ve insanlığın onurunu korumak, hangi ırk ve dinden olursa olsun, hepimizin ortak sorumluluğu”

“TİMES MEYDANI’NDAN “FİLİSTİNLİ KADINLARIN YANINDAYIZ” MESAJI VERİLDİ”

Enstalasyon ve basın açıklamasından oluşan etkinlikte; direklere asılı Filistin bayrağı renklerindeki fularlar, Gazze’de katledilen kadınları sembolize etti. Fularların bağlandığı direklerde yer alan ve Filistinli kadınların geleneksel el işi tatreez ile oluşturulmuş Filistin bayrağı ise, Filistinli kadınların direnişini vurguladı. Direklere bağlanmış fularlar alındıkça, tatreez işlemeli Filistin bayrağı ortaya çıktı. Böylece vicdan sahibi ABD’lilerin de katılımıyla Times Meydanı’ndan “Filistinli kadınların yanındayız” mesajı verildi.

Basın açıklamasına New York’ta yaşayan çok sayıda vicdan sahibinin yanı sıra Times Meydanı’nı görmeye gelen turistler, İsrail katliamlarına karşı duruşları ile bilinen Ortodoks Yahudiler, Neturei Karta Hahamı Yisroel Dovid Weiss ve BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları için New York’ta bulunan Türk STK temsilcileri ve siyasetçiler katıldı.