“Tek bir sorunun kalmaması için seferberlik başlatacağız”

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, göreve gelir gelmez hazırladıkları 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, 31 Mart akşamı yetki alır almaz gerçekleştirmeyi planladıkları 100 günlük eylem planını açıkladı.

31 Mart'ta yetki alır almaz göreve gelişlerinin ilk haftasında etkin bir kamuoyu bilgilendirme sistemi kuracaklarını ifade eden Gezer,

“Şehrimizde devam eden orta hasarlı binaların durumu, rezerv alanları, yerinde dönüşüm projeleri ve yeni kent planı gibi bütün sorulara cevap oluşturacağız. Daha ilk haftalardan itibaren bu konularla ilgili zihninizde tek bir sorunun kalmaması için bir seferberlik başlatacağız”

dedi.

“KAMUOYUYLA TARTIŞILMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Yerinde dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak orta hasarlı binalarla ilgili kargaşaya son vereceklerini söyleyen Gezer,

“Rezerv alanlarla ilgili ortada dolaşan şaibeyi sonuna kadar takip edecek şeffaf hale getirecek ve kamuoyuna açıklayacağız. Yeni kent planının ortaya çıkmasını ve kamuoyuyla tartışılmasını sağlayacağız”

şeklinde konuştu.

“ŞEHRİMİZİ BİR AN ÖNCE ENKAZ GÖRÜNTÜLERİNDEN KURTARACAĞIZ”

Yine göreve gelir gelmez şehirdeki sokakları aydınlatmaları sorununu çözerek özellikle kadın ve çocukların akşam saatlerinde güvenle sokaklarda yürüyebilmesini temin edeceklerini ifade eden Gezer,

“Şehrimizi bir an önce enkaz görüntülerinden kurtaracağız. İnternet erişimindeki sorunlara son vereceğiz. Toplu ulaşımdaki aksamaları giderecek sefer sayılarını artıracağız. Kaldırımları hızlıca tamir ederek şehrimizde yürüme konforu sağlayacağız. İş makinelerinin tahrip ettiği yolları onaracak ya da yenileyeceğiz. İnsanımızın moral ve motivasyonunu yükselsin diye başta konteynerler olmak üzere her hafta sonu şehrimizin birçok yerinde sosyal ve kültürel etkinlikler organize edecek eğlence programları düzenleyeceğiz”

dedi.

“İLK HAFTADAN İTİBAREN ŞEHRİMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞMEYE BAŞLAYACAK”

100 günlük acil eylem planları kapsamında göreve gelir gelmez Malatya’da stratejik kent yönetimine geçeceklerini de dile getiren Gezer,

“Şehrimizin kentsel vizyonunu gelişim akışlarını ve stratejik hedeflerini netleştirecek ve Türkiye'de bir ilk olmak üzere bütün ilçelerimiz ve mahallelerimiz için stratejik planlar hazırlayacağız. Bunların hemen ardından ise asıl odaklanmamız gereken konu ise sosyal konut, arsa ve kentsel dönüşüm seferberliği. Diğer taraftan ise işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı ile mücadele amaçlı yatırım üretim ve istihdam seferberliği başlatacağız. İşsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı ile mücadeleyi sadece Ankara'dan beklemeyeceğiz. Bunlara yönelik kapsamlı projelerimiz olacak. Bütün bunlarla birlikte daha ilk haftadan itibaren şehrimizin çehresi değişmeye başlayacak, insanımızın moral ve motivasyonu yükseltecek ve geleceğe daha umutla bakar hale gelecekler. Sözümüz söz”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN