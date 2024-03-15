Yasak ama kim bu yasağa uyuyor? İlkokulun yanında yerinde ayrıştırma

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Mahallesi’nde, Kazım Karabekir İlköğretim Okulu’nun yanındaki alanda, yerinde ayrıştırma yapıldığı bilgisi verildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanan bu hadisenin ilkokula giden çocuklara zarar verdiği ve son derece olumsuz etkilediği biliniyor.

Malatya’da yasak olmasına rağmen bazı bölgelerde hala yerinde ayrıştırma yapıldığı bilgisi verildi. Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde yer alan Kazım Karabekir İlkokulu’nun hemen yanında yerinde dönüşüm yapılması ise vatandaşlar ve özellikle veliler tarafından tepki topladı. Yasak olmasına rağmen bu yasağa uymayarak küçük çocukların bulunduğu bir alanda yerinde ayrıştırma yapanlar ise hayrete düşürdü.