Babacan Malatya Çarşısı tartışmalarına son noktayı koydu

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, “Malatya merkezde gezdiğimiz, dolaştığımız, konuştuğumuz ve gördüğümüz kadarıyla, sorulan iki noktaya açıklık getirmemiz gerektiğini gördüm” diyerek Şehir Merkezi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.
AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan Malatya Kent Merkezi’ndeki bazı belirsizliklere açıklık getirdi. Babacan, “Söğütlü Camii'nin emekliler parkına taşınması durumu gündemde yok” diyerek Söğütlü Camisi’nin mevcut yerinde inşa edileceğini söyledi.
“MEVCUT YERİNDE KORUNARAK İNŞA EDİLECEK”
Malatya Söğütlü Camii’nin mimari bir tasarımla mevcut yerinde yapılacağını bildiren Babacan,
“Söğütlü Camii'nin Emekliler Parkı’na taşınması durumu gündemde yok. Burada bazı kamu kurumlarımız, kent merkezi planlamasına ilişkin alternatifler çıkardı. Söğütlü Camii çok daha güzel ve estetik bir şekilde, mevcut yerinde, korunarak inşa edilecek. Caminin ön ve arka tarafındaki ticari hayat ve esnafı da mağdur etmeden yeni ve güzel bir mimari tasarımla cami silüeti öne çıkarılacak ve Malatya güzel bir çarşı, kent merkezine kavuşacak”
dedi.
“MALATYA'NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL HAFIZASIDIR”
Bu bölgelerin Malatya’nın tarihi ve kültürel hafızası olduğunu söyleyen Babacan şu ifadelere yer verdi:
“Söğütlü Camii, Yeni Cami, Vilayet Malatya'nın tarihi ve kültürel hafızasıdır ve bunlarla oynanması söz konusu değildir. Kaldı ki bu konuda sivil toplum kuruluşlarından oluşan, meseleye ilgili akademisyenlerin de yer aldığı bir heyet ile defaten toplantılar yapıldı. Herhangi bir siyasi şehrin fikrini, görüşünü almadan müstakil hareket etmiyor, etmeyecek.”
“İNÖNÜ CADDESİ VE KIŞLA CADDESİ ESNAFI RAHAT OLSUN”
Esnafa bilgi ve süre verilmeden bu caddelerin yıkılmayacağını, buraların proje caddelere dönüştürüleceğini bildiren Abdurrahman Babacan,
“İnönü Caddesi ve Kışla Caddesi esnafı rahat olsun; esnafın mağduriyet yaşayacağı, gelip yıkım yapma, inşaatlara başlama gibi bir durum söz konusu değil. Şu an proje yapılıyor. Caddelerin her ikisi de birer 'Prestij Cadde' konseptinde düşünülerek ve biraz daha genişletilerek tasarlanıyor. Bu yapılırken önce mevcut esnafı gözeterek ve her iki caddedeki ticari canlılık muhafaza edilerek bir planlama yapılıyor. Malatya'da zaten ticari hayatın ve esnafımızın durumu aylardır çok sıkıntılıyken bir de ticareti ve esnafı daha da zora sokacak herhangi bir adıma müsaade etmeyiz. Yani, bir sabah ansızın gelip iş yerlerinin yıkılması gibi bir durum, ne burada ne de Malatya'daki farklı iş yeri sitelerinde (Küçük Sanayi Sitesi de dahil) söz konusu değil ve olmayacak. Yıkımlar ve inşaatlar, belirli bir takvime göre ve ilgili taraflar belli bir zaman öncesinden bilgilendirilerek gerçekleşecek”
açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.