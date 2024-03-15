15 Mar 2024 - 13:26- Gündem

Babacan Malatya Çarşısı tartışmalarına son noktayı koydu

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan son zamanlarda gündem olan ve nereye yapılacağı tartışılan Söğütlü Cami ve Kışla Caddesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Babacan, “Herhangi bir siyasi şehrin fikrini, görüşünü almadan müstakil hareket etmiyor, etmeyecek” şeklinde konuştu.