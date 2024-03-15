15 Mar 2024 - 12:19 - Gündem

Sivas’ta 5 ve Şanlıurfa’da 9 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Sivas’ta ve Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Sivas’ta ve Şanlıurfa’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…