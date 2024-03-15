Sivas’ta 5 ve Şanlıurfa’da 9 ilçe etkilenecek

ÇEDAŞ Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Sivas’ta:
“Yarın 09.30-10.30 saatleri arasında Hafik ilçesine bağlı Yenimahalle bölgesine,
Yarın 10.30-15.30 saatleri arasında Hafik ilçesine bağlı Sivas Caddesi bölgesine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Şarkışla ilçesine bağlı Kaymak Ve Kılıçcı Köyleri bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Zara ilçesine bağlı Şeryurdu Çifliği, Güneşin Ağılı Mezrası bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Kangal ilçesine bağlı Merkez bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Divriği ilçesine bağlı Palanga Mevkii bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:
“Yarın 10.30-18.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Dutluca, Yaslıca bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Ceylan, Yukarıesence, Damlacık, Gümüş, Dikili, Muratlı, Yenişehir, Yalçınkaya, Tekinler, Düzova, Akbulut, 15 Temmuz bölgelerine,
Yarın 08.30-15.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yeşildere, Ovabeyli, Uğurlu, Yukarıçaykuyu, Sultantepe, Açmalı, Gelincik, Küçükhan, Bildim, Çamurlu, Altın, Külünçe, Beyazyaprak, Eyyüp Nebi, Osmanlı, Yenice, Hayati Harrani, Eyüpkent, İkizce, Ruha, Süleymanşah, Asya bölgelerine,
Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı İbrik, Karsıyaka, Devteyşti bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Kalınbayat, Yedikuyu, Konaç, Gümüştaş, Eğerkıran, Ustahasan, Gölcük, Aslanlı, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Kuskunlu, Taşlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Acaryurt, Altındamla, Keçili, Alanyurt, Sabancı, Başbük, Savucak, Gaziköy, Karabahçe, Karkaşı, Böğürtlen, Küptepe, Gedik, Taşhan, Fırın, Güney Karabahçe, Keçiburcu, Sabancı, Karakeçi, Kıvançlı, Keş, Alagün, Çubuklu, Çiftçibaşı, Altınpınar, Eğriçay, Savucak, İleri, Eskihan, Avurtepe, Kavaklıdere, Söylemez, Gürakar, Kamışlı, Güzelpınar, Bardakçı, Karpuzcu, Gerçek, Yoğunca, Ayvanat, Şirinkuyu, Yenişehir, Hayriye, Ayvanat, Ofis, Şirinkuyu, Şair İbrahim Rafet, Hacı Ömer, Camikebir, Güney, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Hacılı, Eskiören, Köseveli, Ezgil, Bellik, Yeğen, Ürkütlü, Yanaloba, Ağırtaş, Yurtçiçeği, Yağışlı, Kalkanlı, Bilge, Dumlukuyu, Kızılhüyük, Çomak, Aşağıkarıncalı, Dinlence, Cumhuriyet, Ölçektepe, Zeyrek, Yukarıbostancı, Karahüyük, Orta Bostancı, Saygın, Dağören bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet, Yolbilen, Yenişehir, Eşkin, Büyükmutlu, Ulaklı, Sözeri, Yüceler, Sayoba, Yeşilalıç, Yolbilen, Beğrük, Ekinciler, Övüncük, Gömülü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.