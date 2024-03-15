15 Mar 2024 - 12:15- Gündem G:

Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek! mask
Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!
Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Gül, Savurkapı, Ensar, Savurkapı, Kayacan, Akıncı, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş, Akıncı, Yukarıaydınlı, Alakuş, Çukuryurt, Tilkitepe, Çayırpınar, Ambar, Sulak, Yukarıyeniköy, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Düzlük, Ortaköy, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe bölgelerine,

Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Yukarıhatunlu, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Yukarıhatunlu, Akıncı, Yukarıaydınlı, Alakuş,, Akıncı, Ortaköy, Karademir, Hüyüklü, Zeytinli, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş bölgelerine,

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yenimahalle bölgesine,

Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli, Ulucami, Yeni, Yunus Emre, Bağlar, Seyitler, Bahçelievler, Yunus Emre, Elbeğendi, Dibek, Üçköy, Dağiçi, Üçyol, Gelinkaya, Bahçelievler, Gölcük bölgelerine,

Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar, Bahçebaşı, Çatalözü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Çavuşhan, Aşağı bölgelerine,

Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Dicle, Güven, Kavaközü, Buğdaylı, Bostancı, Yankale, Seyrantepe, Rihani bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cudi, Caferi Sadık, Kurtuluş, Dirsekli, Aşağıçeşme, Yukarıçeşme Mezrası, Yeşilyurt, Bağlarbaşı, Ulaş, Düzova, Çağıl Merkez, Damlarca, Akdizgin, Yalaz, Aşağı, Sulak, Fırat, Dicle, Hendekköy, Yuvalı, Camili, Elcani bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!
 
 

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15 Mar 2024 - 12:15 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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