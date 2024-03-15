Dikkat! Mardin'de 5, Şırnak'ta 3 ilçe etkilenecek!

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Gül, Savurkapı, Ensar, Savurkapı, Kayacan, Akıncı, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş, Akıncı, Yukarıaydınlı, Alakuş, Çukuryurt, Tilkitepe, Çayırpınar, Ambar, Sulak, Yukarıyeniköy, Yeniköy, Tandır, Esentepe, Tilkitepe, Güneyli, Aşağıyeniköy, Yenice, Düzlük, Ortaköy, Çiftlikköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Gökçe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Göllü, Yukarıhatunlu, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Yukarıyeniköy, Konaklı, Yukarıaydınlı, Dara, Yardere, Ahmetli, Ambar, Aytepe, Alıçlı, Sulakdere, Gökçe, Hatunlu, Boztepe, Kumlu, Yaylı, Yukarıhatunlu, Akıncı, Yukarıaydınlı, Alakuş,, Akıncı, Ortaköy, Karademir, Hüyüklü, Zeytinli, Hüyüklü, Küçükköy, Çıplaktepe, Alakuş, Çukuryurt, Buğday, Dibektaş bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yenimahalle bölgesine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli, Ulucami, Yeni, Yunus Emre, Bağlar, Seyitler, Bahçelievler, Yunus Emre, Elbeğendi, Dibek, Üçköy, Dağiçi, Üçyol, Gelinkaya, Bahçelievler, Gölcük bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Barıştepe, Mercimekli bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar, Bahçebaşı, Çatalözü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:
“Yarın 11.30-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Belkis, Kavuncu, Kayaboyun, Çavuşhan, Aşağı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Dicle, Güven, Kavaközü, Buğdaylı, Bostancı, Yankale, Seyrantepe, Rihani bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cudi, Caferi Sadık, Kurtuluş, Dirsekli, Aşağıçeşme, Yukarıçeşme Mezrası, Yeşilyurt, Bağlarbaşı, Ulaş, Düzova, Çağıl Merkez, Damlarca, Akdizgin, Yalaz, Aşağı, Sulak, Fırat, Dicle, Hendekköy, Yuvalı, Camili, Elcani bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.