15 Mar 2024 - 11:50- Asayiş G:

Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 61 yaşındaki bir şahıs sokak üzerinde ölü olarak bulundu. Olay, 07.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çolağın Çiftliği sokak üzerinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu mask
Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 61 yaşındaki bir şahıs sokak üzerinde ölü olarak bulundu. Olay, 07.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çolağın Çiftliği sokak üzerinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın 61 yaşındaki İ.A. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. İ.A.’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

 
Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Mar 2024 - 11:50 Malatya- Asayiş

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