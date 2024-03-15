Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 61 yaşındaki bir şahıs sokak üzerinde ölü olarak bulundu. Olay, 07.50 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çolağın Çiftliği sokak üzerinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın 61 yaşındaki İ.A. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. İ.A.’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.