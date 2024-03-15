15 Mar 2024 - 11:46 - Gündem

Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de: