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Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

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Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek! mask
Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!
Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!
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Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Deniz, Kazanlı, Yaşar Çıkmazı, Parıltı Çıkmazı, Vezir Çıkmazı, Sultan, Reis, Marmara Çıkmazı, Kuşkonmaz Çıkmazı, Sevinç, Kuğu Çıkmazı, Anafor Çıkmazı, Aydın, Atatürk_12, Harbiye, Yaka, Toroslar_1, Hurma, Gudubes, Fabrikalar_1, Efe, Elmas, Duru, Kekik Çıkmazı, Poyraz, Noğay Çıkmazı, Nil, Barış, Uğur, Gürbüz, Çağrı, Işık-3 bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Bodime, Merkez_9, Sorkun, Yaylacık, Kızılcabağ, Kocabük, Kocayer, Mani, Merkez_6, Ötkünler, Şendem, Yukarıdere, Karataş, Merkez_5, Merkez_15 bölgelerine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Hal, Özler-, Açık, Anamur, Batur, Soğuksu, Gazi, Fatmasuyu, Batur/3 bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.30-17-30 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 1_1, Çınarlı, 6, Okulyolu, 9_1, Sivritaş, 3_1, 7, 5, 8_1, 4, 2, 19, 24, 14, 18_1, 23, 12, 11, 22, Gölpınar, 10, 13, 16_1, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, Çağılpınar Çatak, Kıllıpınar, Kocayer Merkez Sokak, Fakılar, Çevlik Güzlesi, Sayönü, Burunsus, Kayrak Bucak, Sarılar Merkez Sokak, Gözle, Zeybekler bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 38300, 38301, 38302, 38303, 38304, 38318, Atatürk_1, İnönü, Karacaoğlan, Koru, Şahmurlu, Vatan, 36186, Atatürk_1 bölgelerine,

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Ceritler, Karadiken, Kemenli, Çiftlik, Köselerli Merkez, Türkmen, Özköy, Sarıveliler, Çolaklı/1, Çolaklı/2, Çolaklı bölgelerine,

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı 438/1, 450, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 474_1, 475, 475/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 483/3, 484, 485, 485/1, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 493, 494, 495, 495/1, 496, 497, 498, 499, 500, 501_1, 502_2, 503_2, 505, Akan, Alperen, Ardıç, Azı Tepe, Badem, Badem/1, Bahçe, Bebek Deresi, Berk, Beyaz, Ceylan_1, Çakıl, Çamlı_1, Dere, Emre, Furkan, Gonca, Gökler, Görkem, Gülnar, Gümüş, Hurma, Ihlamur, İlhan Akgün, İrfan, Kandil, Kaya, Kaya/1, Kireç, Kuytu, Mansur, Mekan, Melek, Oğuz, Özbek, Özbek/1, Pamuk, Papatya_1, Patika, Pazar, Sağlık, Saklı, Seyran, Tepecik, Tepecik/1, Tüpcüler, Umut, Vefa, Yeşil, Zakkum_1, Zerda bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.30-12-00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı 0306., 0316., 0341., 0314., Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Şehitler, Zafer, Azerbeycan, 0347., 0339., 0355., 0351., 0349., 0345., 0322., 0343., 0361., 0353., 0318., 0359., 0357., 2814., 2802., 2804., Toros, 2807., 2837., 2803., 2823., 2825., 2833., 2821., 2809., 2810., 2831., 2829., 2806., 2835., 2827., 2805, Cemal Gürsel bölgelerine,

Yarın 09.30-12-00 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı Nurkak, Merkez_2, Borcak, Atatürk_7, 4231, 4228, 4225, 4220, 4218, 4215, 4213, 4211, 4207, 4206, 4205, 4202, 4201/1, Merkez_10, Hacgediği, Merkez, Akarca, Korucular, 84051, 84014, 84049, 84053, 84088, Aşağı Yeniköy, Elmalı Pınar, Gaziosmanpaşa, Tekiroluk bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Nurkak, Merkez_2, Borcak, Atatürk_7, 4231, 4228, 4225, 4220, 4218, 4215, 4213, 4211, 4207, 4206, 4205, 4202, 4201/1, Merkez_10, Hacgediği, Merkez, Akarca, Korucular, 2645, 2648, 2643, Nevit Kodallı, 2619, 2625, 2631, 2635, 2636, 2639, 2640, 2623, 2627, 2629, 2638, 7., 2621, 2601, 2604, 2641, 2644, 2642, 2649, 2654, 2652, 2656, 2650, İstemihan Talay, 2630, 2647, 2662, 2698, 2611, 2632, 2295, 2255, 2298 bölgelerine,

Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci, 2207, 22100, 22104, 22106, 22110, 22116, 22118, 22120, 22122, 22124, 22128, 2213, 22130, 22134, 2217, 2219, 2239, 2251, 2252, 2253, 2256, 2258, 2263, 2265, 2272, 2273, 2274, 2277, 2279, 2280, 2282, 2284, 2285, 2288, 2290, 2292, 2245, 2240, 2271, 2278, 2283, 2291, 22102, 22114, 22126, 22132, 2221, 2232, 2241, 2254, 2257, Gazi Mustafa Kemal, 22158, 22168, 2299, 22164, 22166, 2243, 2281, 22108, 22117, 22101, 22113, 22105, 2247 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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15 Mar 2024 - 11:46 Mersin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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