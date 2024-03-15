Mersin’de Akdeniz Anamur Mut Silifke Tarsus Toroslar ve Yenişehir etkilenecek!

Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Deniz, Kazanlı, Yaşar Çıkmazı, Parıltı Çıkmazı, Vezir Çıkmazı, Sultan, Reis, Marmara Çıkmazı, Kuşkonmaz Çıkmazı, Sevinç, Kuğu Çıkmazı, Anafor Çıkmazı, Aydın, Atatürk_12, Harbiye, Yaka, Toroslar_1, Hurma, Gudubes, Fabrikalar_1, Efe, Elmas, Duru, Kekik Çıkmazı, Poyraz, Noğay Çıkmazı, Nil, Barış, Uğur, Gürbüz, Çağrı, Işık-3 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Bodime, Merkez_9, Sorkun, Yaylacık, Kızılcabağ, Kocabük, Kocayer, Mani, Merkez_6, Ötkünler, Şendem, Yukarıdere, Karataş, Merkez_5, Merkez_15 bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Hal, Özler-, Açık, Anamur, Batur, Soğuksu, Gazi, Fatmasuyu, Batur/3 bölgelerine,
Yarın 09.30-17-30 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 1_1, Çınarlı, 6, Okulyolu, 9_1, Sivritaş, 3_1, 7, 5, 8_1, 4, 2, 19, 24, 14, 18_1, 23, 12, 11, 22, Gölpınar, 10, 13, 16_1, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, Çağılpınar Çatak, Kıllıpınar, Kocayer Merkez Sokak, Fakılar, Çevlik Güzlesi, Sayönü, Burunsus, Kayrak Bucak, Sarılar Merkez Sokak, Gözle, Zeybekler bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 38300, 38301, 38302, 38303, 38304, 38318, Atatürk_1, İnönü, Karacaoğlan, Koru, Şahmurlu, Vatan, 36186, Atatürk_1 bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Ceritler, Karadiken, Kemenli, Çiftlik, Köselerli Merkez, Türkmen, Özköy, Sarıveliler, Çolaklı/1, Çolaklı/2, Çolaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı 438/1, 450, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 474_1, 475, 475/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 483/3, 484, 485, 485/1, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 493, 494, 495, 495/1, 496, 497, 498, 499, 500, 501_1, 502_2, 503_2, 505, Akan, Alperen, Ardıç, Azı Tepe, Badem, Badem/1, Bahçe, Bebek Deresi, Berk, Beyaz, Ceylan_1, Çakıl, Çamlı_1, Dere, Emre, Furkan, Gonca, Gökler, Görkem, Gülnar, Gümüş, Hurma, Ihlamur, İlhan Akgün, İrfan, Kandil, Kaya, Kaya/1, Kireç, Kuytu, Mansur, Mekan, Melek, Oğuz, Özbek, Özbek/1, Pamuk, Papatya_1, Patika, Pazar, Sağlık, Saklı, Seyran, Tepecik, Tepecik/1, Tüpcüler, Umut, Vefa, Yeşil, Zakkum_1, Zerda bölgelerine,
Yarın 09.30-12-00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı 0306., 0316., 0341., 0314., Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Şehitler, Zafer, Azerbeycan, 0347., 0339., 0355., 0351., 0349., 0345., 0322., 0343., 0361., 0353., 0318., 0359., 0357., 2814., 2802., 2804., Toros, 2807., 2837., 2803., 2823., 2825., 2833., 2821., 2809., 2810., 2831., 2829., 2806., 2835., 2827., 2805, Cemal Gürsel bölgelerine,
Yarın 09.30-12-00 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı Nurkak, Merkez_2, Borcak, Atatürk_7, 4231, 4228, 4225, 4220, 4218, 4215, 4213, 4211, 4207, 4206, 4205, 4202, 4201/1, Merkez_10, Hacgediği, Merkez, Akarca, Korucular, 84051, 84014, 84049, 84053, 84088, Aşağı Yeniköy, Elmalı Pınar, Gaziosmanpaşa, Tekiroluk bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Nurkak, Merkez_2, Borcak, Atatürk_7, 4231, 4228, 4225, 4220, 4218, 4215, 4213, 4211, 4207, 4206, 4205, 4202, 4201/1, Merkez_10, Hacgediği, Merkez, Akarca, Korucular, 2645, 2648, 2643, Nevit Kodallı, 2619, 2625, 2631, 2635, 2636, 2639, 2640, 2623, 2627, 2629, 2638, 7., 2621, 2601, 2604, 2641, 2644, 2642, 2649, 2654, 2652, 2656, 2650, İstemihan Talay, 2630, 2647, 2662, 2698, 2611, 2632, 2295, 2255, 2298 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci, 2207, 22100, 22104, 22106, 22110, 22116, 22118, 22120, 22122, 22124, 22128, 2213, 22130, 22134, 2217, 2219, 2239, 2251, 2252, 2253, 2256, 2258, 2263, 2265, 2272, 2273, 2274, 2277, 2279, 2280, 2282, 2284, 2285, 2288, 2290, 2292, 2245, 2240, 2271, 2278, 2283, 2291, 22102, 22114, 22126, 22132, 2221, 2232, 2241, 2254, 2257, Gazi Mustafa Kemal, 22158, 22168, 2299, 22164, 22166, 2243, 2281, 22108, 22117, 22101, 22113, 22105, 2247 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.