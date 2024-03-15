Adana yarın karanlığa gömülecek

Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Bağdatlı, Bahçecik, Belenköy, Eğridere, Harapseki, Kabakulağın Köprüsü, Kahveci, Karahanlıdere, Kubatlı, Bekirhacı, Çandırlar Merkez, Cevizli Kol, Çondu/Merkez, Değirmenciuşağı, Fındık, Gaffaruşağı Merkez, Gökçeli, Gürümze Merkez, Kayhan, Keher, Belen, Güzpınarı Merkez, Yeniçeri, Hıdıruşağı, Belenköy Yolu, Belenköy Yolu/1, Çamlık, Eski Hastane, Eski Hastane/1, Irmak, İlkokul, Kocayurdan, Kozan Yolu, Kozan Yolu/2, Küllük, Sıtkı Toksoy bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Topak Taş, Topak Taş/3, Ulus, Ulus/1, Çorukuşağı, Kaleyüzü Merkez, Askerlik Şubesi Tepe, Bozat, Cami, Cami 2, Cami 5, İşletme, İşletme/3, İşletme/6, Karacauşağı, Çatak, Kayadibi, Fatih Talabe Yurdu, Güneşli, Kamışlı, Keklikçi, Aşağı Oba, Kayrak, Kısacıklı Merkez, Kubatlı., Kızılyer Merkez, Kise, Söğüt, Koçyazı Merkez, Toşur, İmirömer, Karaağaç, Kıy, Konakkuran Merkez, Mecit, Payamgüneyi., Çalıklar, Hümetler, Kaleuşağı bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Karacehennemli, Karataş, Mansurlu Merkez, Tömekler, Bostan Dere, Dere, Harmancık, Musalar Merkez, Sarız, Olucak Merkez, Yanıkdam, Yazyurdu, Ormancık, Ortaköy, Tahta Köprü, Avuçlar, Kerimuşağı, Oruçlu Merkez, Kivren, Süphandere, Yeni Seki, Barak, Çokça, Kurukoyak, Şahmuratlı Merkez, Çataloluk, Delifakılar, Köselı, Merkez, Topakhasan, Tortulu, Ziyelli, Yaylapınar, Maran, Merkez Yerebakan, Tordere, Yatılı Bölge Okulu, Yeşil Düşmüş, Akkaya Merkez, Deliktaş, Topaktaş, Görbeyaz Merkez, Şeker/1, Yongalı-, Gireniz, Güleryüz, Hıdıroğulları, Hasan Çavuşyar, Patatlar, Yukarıkeçeli Merkez bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Çürükler Merkez, Yeşilvadi, Gedikli Merkez, Suçatı, Tapurlu, Damderesi, Göbelli Kazancı, Göbelli Merkez, Kapıkaya, Kozderesi, Kocayurdan, Kazancı, Köleli, Mavlıyan, Bağarası, Bahçeler, Eski Feke, Kurudere, Sülemişli, Köy İçi, Tırtat, Belen, Çatak Merkez, Darıcanlık, Emirli, Çorak Merkez, Zeytinli, Belen Gökmenler, Karatut, Kuzgeçe, Orta, Bahçecik, Deredam, Kızılyer, Kum, Sarıyakup, Venk, Cami Yanı, Esentepe, Köse Ardıcı, Mağraderesi, Pınarbaşı, Söğüt Sekisi, Beşçatal, Hacı Ali Obası, Mahmutlu Merkez, Aksu, Cıvıklı Merkez, Zoplar bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Karataş ilçesine bağlı Hacıhasan bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Bağdatlı, Bahçecik, Belenköy, Eğridere, Harapseki, Kabakulağın Köprüsü, Kahveci, Karahanlıdere, Kubatlı, Bekirhacı, Çandırlar Merkez, Cevizli Kol, Çondu/Merkez, Değirmenciuşağı, Fındık, Gaffaruşağı Merkez, Gökçeli, Gürümze Merkez, Kayhan, Keher, Belen, Güzpınarı Merkez, Yeniçeri, Hıdıruşağı, Belenköy Yolu, Belenköy Yolu/1, Çamlık, Eski Hastane, Eski Hastane/1, Irmak, İlkokul, Kocayurdan, Kozan Yolu, Kozan Yolu/2, Küllük, Sıtkı Toksoy, Topak Taş, Topak Taş/3, Ulus, Ulus/1, Çorukuşağı, Kaleyüzü Merkez, Askerlik Şubesi Tepe, Bozat, Cami, Cami 2, Cami 5, İşletme, İşletme/3, İşletme/6, Karacauşağı, Çatak, Kayadibi, Fatih Talabe Yurdu bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Güneşli, Kamışlı, Keklikçi, Aşağı Oba, Kayrak, Kısacıklı Merkez, Kubatlı., Kızılyer Merkez, Kise, Söğüt, Koçyazı Merkez, Toşur, İmirömer, Karaağaç, Kıy, Konakkuran Merkez, Mecit, Payamgüneyi., Çalıklar, Hümetler, Kaleuşağı, Karacehennemli, Karataş, Mansurlu Merkez, Tömekler, Bostan Dere, Dere, Harmancık, Musalar Merkez, Sarız, Olucak Merkez, Yanıkdam, Yazyurdu, Ormancık, Ortaköy, Tahta Köprü, Avuçlar, Kerimuşağı, Oruçlu Merkez, Kivren, Süphandere, Yeni Seki, Barak, Çokça, Kurukoyak, Şahmuratlı Merkez, Çataloluk, Delifakılar,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kozan ilçesine bağlı Köselı, Merkez, Topakhasan, Tortulu, Ziyelli, Yaylapınar, Maran, Merkez Yerebakan, Tordere, Yatılı Bölge Okulu, Yeşil Düşmüş, Akkaya Merkez, Deliktaş, Topaktaş, Görbeyaz Merkez, Şeker/1, Yongalı-, Gireniz, Güleryüz, Hıdıroğulları, Hasan Çavuşyar, Patatlar, Yukarıkeçeli Merkez, Ayşehoca, Dilekkaya, Kamışoba bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Saimbeyli ilçesine bağlı Çürükler Merkez, Yeşilvadi, Gedikli Merkez, Suçatı, Tapurlu, Damderesi, Göbelli Kazancı, Göbelli Merkez, Kapıkaya, Kozderesi, Kocayurdan, Kazancı, Köleli, Mavlıyan, Bağarası, Bahçeler, Eski Feke, Kurudere, Sülemişli, Köy İçi bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Saimbeyli ilçesine bağlı Tırtat, Belen, Çatak Merkez, Darıcanlık, Emirli, Çorak Merkez, Zeytinli, Belen Gökmenler, Karatut, Kuzgeçe, Orta, Bahçecik, Deredam, Kızılyer, Kum, Sarıyakup, Venk, Cami Yanı, Esentepe, Köse Ardıcı, Mağraderesi, Pınarbaşı, Söğüt Sekisi, Beşçatal, Hacı Ali Obası, Mahmutlu Merkez, Aksu, Cıvıklı Merkez, Zoplar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Kozan bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.