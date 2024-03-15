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Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı yapıldı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı yapıldı mask
Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı yapıldı
Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı yapıldı
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı yapıldı

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Arıklar, Tatarlı, Alınoluk, Torun, Gökçeli mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Karabıyıklı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı yapıldı

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:

Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı yapıldı

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi, 3013, 3012, 3014, 3021, 30217 nolu sokaklara, Bahçe Şehir Konutları, Miray-5 Konutları ve civarı, Manas evleri ve civarı, KYK Kız yurdu, Hasankendi, Büyük Kavaklı, Taşpınar, Yazlık, Güzelyurt, Lokman, Ova Kuyucak, Hacıhalil, Bozhöyük, Korulu, Bağpınar, Çobandede, Yazıca, Kilisik, Tecir, Bardakçı, Karuz, Yassıhöyük, Çekiçler, Köyleri ile bağlıları ve Gazihan Dede Ziyareti ve civarı bölgelerine,

Kahramanmaraş ve Adıyaman için uyarı yapıldı

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Besni Devlet Hastanesi ile Besni-Üçgöz yolu üzeri abonelere ve Özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 

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15 Mar 2024 - 11:39 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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