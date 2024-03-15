Kayseri ve Niğde bu habere dikkat

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Büyükcanlı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 11.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükgümüşgün Mahallesi’ne,
Yarın 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören, Yarımtepe, Yeregeçen mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bereke Köyü, Havuzlu Köyü, Karacaören Köyü, Kavuklu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Küme2 Mevkii, Eminlik Köyü, Küme1 Mevkii, Karacaören Köyü, Kolsuz Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.