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Kayseri ve Niğde bu habere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri ve Niğde bu habere dikkat mask
Kayseri ve Niğde bu habere dikkat
Kayseri ve Niğde bu habere dikkat
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KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Büyükcanlı Mahallesi’ne,

Kayseri ve Niğde bu habere dikkat

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükgümüşgün Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören, Yarımtepe, Yeregeçen mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri ve Niğde bu habere dikkat

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bereke Köyü, Havuzlu Köyü, Karacaören Köyü, Kavuklu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Çayır Mahallesi, Han Mahallesi, Kemer Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,

Kayseri ve Niğde bu habere dikkat

Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.30 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Zafer Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Kemer Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Kayseri ve Niğde bu habere dikkat

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Küme2 Mevkii, Eminlik Köyü, Küme1 Mevkii, Karacaören Köyü, Kolsuz Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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15 Mar 2024 - 11:32 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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