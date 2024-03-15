Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Başçavuş, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı bölgelerine,
Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, İkizbağlar, Yedikapı, Başçavuş, Kayahisar, Yayladağ, Merkez, Kirazlı, Daltepe, Kalkancık, Akyokuş, Akçayar, Hürmüz, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Çınarlı, Gümüş, Yarımtepe, Zinihari, Çeltikyolu, Yaylacı, Kapılı, Elmadalı, Gözlüce, Otluk, Madenköy, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Oya, Suludere, Dişlinar, Cevizlik, Sevincik, Karaca, Karayel, Kasımlı, Ördekli, Ayn Kebir, Bistan, Kesmetaş, Bindal, Nergizli, İkizler bölgelerine,
Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Söbetaş, Derecik, Hörgüç, Ayranlı, İnecik, Kömürlü, Hatti, Yatağan, Derinçay, Sivrikavak, Demirkapı, Sit, Nallıkaya, Turgutlu, Atmaca, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Tüylüce, Durankaya, Kırtepe, Fatih, Dilecik, Bağcılar, Asmalıdere, Doğruca, Cüm, Evsel, Bayındır, Yamaçlı, Çöğürlü, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Ormanlı, Kumlu, Belençay, Yelken, Küfre, Aktaş, Yalkaya, Sarıdana, Ormanbağı, Meşecik, Akgeçit, Yağcılar, İncekaya, Suluyazı, Pirinçli, Halenze, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Kayalı, Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı, Kale, Hıdran, Bombat, Çayağzı, Kutluca, Yolbuldu, İnkapı, Akyamaç, Doluharman bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Akçagedik, Aksöğüt, Yellice, Uluköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Yerliçoban, Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Yokuşlu, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Duaf bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Uzunkavak, Sıralı, Uğurlu, Sarıdana, Narlıyurt bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.