- Gündem

Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak mask
Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak
Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Başçavuş, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı bölgelerine,

Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak

Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, İkizbağlar, Yedikapı, Başçavuş, Kayahisar, Yayladağ, Merkez, Kirazlı, Daltepe, Kalkancık, Akyokuş, Akçayar, Hürmüz, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Çınarlı, Gümüş, Yarımtepe, Zinihari, Çeltikyolu, Yaylacı, Kapılı, Elmadalı, Gözlüce, Otluk, Madenköy, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Oya, Suludere, Dişlinar, Cevizlik, Sevincik, Karaca, Karayel, Kasımlı, Ördekli, Ayn Kebir, Bistan, Kesmetaş, Bindal, Nergizli, İkizler bölgelerine,

Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak

Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Söbetaş, Derecik, Hörgüç, Ayranlı, İnecik, Kömürlü, Hatti, Yatağan, Derinçay, Sivrikavak, Demirkapı, Sit, Nallıkaya, Turgutlu, Atmaca, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Tüylüce, Durankaya, Kırtepe, Fatih, Dilecik, Bağcılar, Asmalıdere, Doğruca, Cüm, Evsel, Bayındır, Yamaçlı, Çöğürlü, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Ormanlı, Kumlu, Belençay, Yelken, Küfre, Aktaş, Yalkaya, Sarıdana, Ormanbağı, Meşecik, Akgeçit, Yağcılar, İncekaya, Suluyazı, Pirinçli, Halenze, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Kayalı, Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Kısraklı, Kale, Hıdran, Bombat, Çayağzı, Kutluca, Yolbuldu, İnkapı, Akyamaç, Doluharman bölgelerine,

Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Akçagedik, Aksöğüt, Yellice, Uluköy bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Yerliçoban, Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Yokuşlu, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Duaf bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Uzunkavak, Sıralı, Uğurlu, Sarıdana, Narlıyurt bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Siirt’te yarın geniş çaplı yaşanacak
 

# son dakika, Elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, siirt son dakika elektrik kesintisi, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ

15 Mar 2024 - 11:29 Siirt- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL