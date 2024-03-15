Batman ve Tunceli yarın dikkat

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yiğitler, Bozdoğan Mezra, Ambarlı Mezra, Dibek, Şengirik Mezra, Dörtbölük, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Geçitli, Güvercinlik, Yakabağ, Yiğitli Mezra, Bakihisar, Kaman, Suarkı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Çaygeçit, Yıldızlı, Örensu, Gürpınar, Yapaklı, Ünsaldı, Kömürlü, Koyuncular, Kale(Yıldızlı), Kapaklı, Yukarı Güneşli, İslambey, Yeni(Merkez), Aşağıgüneşli, Yamaçlı, Hamam, Şemdinağa, Köprübaşı, Komando, Kale(Merkez), Selahaddini Eyyübi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Pınarbaşı, 75. Yıl, Kavakdibi, Taşoluk, Tekeli, Yukarıkıratlı, Dere, Soylu(Dere), Aşağıkıratlı, Okçular, Soylu(Yayalar), Orta(Kavakdibi), Taava, Yeni (Dere), Ava, Navala, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol,, Bekirhan Yenidoğan, Üzümlü, Başeymez, Karpuzlu, Samanyolu, Dövecik bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Rüzgârlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe, Girbereşik, Yolağzı, Bayraklı, Ödemiş, Yoğurtlu, Oluklu, Yaylıca, Güneşli, Yağmurlu, Uğrak, Çarıklı, Şerbet, Doluca, Esentepe, Bıçakçı, Aziziye, Neval, Üçtepe, Belikli, Reyhan, Otluca, Doğankavak, Remikan, Yukarı Kürsü, Aşağı Kürsü bölgelerine bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.