Elazığ ve Bingöl için uyarı yapıldı

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Canbeyler Mahallesi, Doğancık Köyü Düz Mezra, Doğancık Köyü Bekcili Mezra, Doğancık Köyü Y.i.ö.b.o. Mezra,Doğancık Köyü Yukarıköy Mezra, Kayabeyli Köyü Belhan Mezra, Kayabeyli Köyü, Şahaplı Köyü Gejikan Mezra, Şahaplı Köyü, Şahaplı Köyü Bejan Mezra, Topaluşağı Köyü, Odabaşı Mahallesi, Mustafa Demirel Mahallesi, Eskibaskil Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Kamışgölü Köyü, Gökçeli Köyü, Döşlüce Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Afet Konutları Mahallesi, Güngörsün Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Arıca Mahallesi, Ayvadüzü Köyü, Sevkar Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.