- Gündem

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek mask
Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek
Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Şeyh Şamil bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Ortaağaç, Kortaş, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Tekel, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Keklik bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Tokluca, Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Halkapınar bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Babalar, Tepecik, Düzlük, Meşeler, Akalan bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Medya, Seyrantepe Sanayi bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Gözebaşı, Tepecik, Bozbağlar, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yukarıturalı, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Ecemiş, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Abalı, Dibek, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Muradiye, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Çeper, Hedik, Kabakaya, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Örtülü, Gökçe, Ziyaret, Dibek, Camikebir, Delvan, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı bölgelerine,

Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Dökmetaş, Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Dicle Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, diyarbakır elektrik kesintisi, diyarbakır, diyarbakır son dakika, son dakika elektrik kesintisi

15 Mar 2024 - 11:15 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL