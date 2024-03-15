Diyarbakır’da 13 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Şeyh Şamil bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Ortaağaç, Kortaş, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Tekel, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Keklik bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Hasköy, Öncülü, Belenli, Çukurbaşı, Aktepe, Kutluk, Başaklı, Yuvacık, Akçomak, Tekkaynak, Karalar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kazancı, Sati, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Şükürlü, Beşpınar, Üçtepe, Tokluca, Buçuktepe, Batıkarakoç, Karamus, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Babalar, Tepecik, Düzlük, Meşeler, Akalan bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Medya, Seyrantepe Sanayi bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Gözebaşı, Tepecik, Bozbağlar, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yukarıturalı, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Ecemiş, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Serin, Uçarlı, Güçlü, Abalı, Dibek, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Muradiye, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Çeper, Hedik, Kabakaya, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Örtülü, Gökçe, Ziyaret, Dibek, Camikebir, Delvan, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Dökmetaş, Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.