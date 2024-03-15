- Sağlık

15 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 15 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

15 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 15 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

15 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Ferah Eczanesi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No 35/C, (Battalgazi Devlet Hastanesi yanı)

24 saat açık

Ahsen Eczanesi

Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu yanı

24 saat açık

Özalper Eczanesi

Özalper Mahallesi, 3’üncü Cadde, No:74, Rabia Park aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Dündar Eczanesi

Güngör Caddesi üzeri, Esenlik Market yanı (Fahrikayahan ilerisi Tecde’ye çıkarken) 100’üncü Yıl Parkı üstü

24 saat açık

Atalan Eczanesi

Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı Eskimalatya

24 saat açık”

 
 

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15 Mar 2024 - 11:04 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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