15 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 15 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
15 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Ferah Eczanesi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No 35/C, (Battalgazi Devlet Hastanesi yanı)
24 saat açık
Ahsen Eczanesi
Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu yanı
24 saat açık
Özalper Eczanesi
Özalper Mahallesi, 3’üncü Cadde, No:74, Rabia Park aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Dündar Eczanesi
Güngör Caddesi üzeri, Esenlik Market yanı (Fahrikayahan ilerisi Tecde’ye çıkarken) 100’üncü Yıl Parkı üstü
24 saat açık
Atalan Eczanesi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi devamı Eskimalatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.