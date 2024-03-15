Meteoroloji bildirdi Malatya'da yağış kapıda

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yüksek kesimler için “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 12 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 13 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 13 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 12 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 10 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 15 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 14 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 13 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 14 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 13 derece”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.