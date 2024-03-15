15 Mar 2024 - 11:00- Gündem G:

Meteoroloji bildirdi Malatya'da yağış kapıda

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği; yağışların genellikle sağanak ve yağmur şeklinde olacağı, yüksek kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir.

Meteoroloji bildirdi Malatya'da yağış kapıda mask
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü yüksek kesimler için “Çığ uyarısı: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 12 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 13 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 10 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 15 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 14 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 11 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 13 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 14 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 13 derece”

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15 Mar 2024 - 11:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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