15 Mar 2024 - 10:06- Gündem G:

Malatya'nın Yazıhan Battalgazi Akçadağ ve Hekimhan ilçeleri etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya'nın Yazıhan Battalgazi Akçadağ ve Hekimhan ilçeleri etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacolar, Temüklü Ayvalı, Kaynarca, Akbaba, Aşağıselimli, mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş, Aktepe, Hançerli, Ortaköy, İkinciler, Yaylımlı, Keller mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Paşaköşkü mahallerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Şişman, Ağılyazı mahallerine,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan, Bindal, Şahnahan, Özal, Salkonak mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Bölüklü, Hançerli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Üzümlü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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15 Mar 2024 - 10:06 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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