Malatya'nın Yazıhan Battalgazi Akçadağ ve Hekimhan ilçeleri etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacolar, Temüklü Ayvalı, Kaynarca, Akbaba, Aşağıselimli, mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Büyükçimiş, Aktepe, Hançerli, Ortaköy, İkinciler, Yaylımlı, Keller mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Paşaköşkü mahallerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Şişman, Ağılyazı mahallerine,
Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan, Bindal, Şahnahan, Özal, Salkonak mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Bölüklü, Hançerli mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Üzümlü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli, Girmana, Erecek mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.