Rektörlük, İletişim Fakültesi, YÖK sessiz! “Canım hocam” dedi, hoca oldu

BUSABAH Medya olarak dün gündeme getirdiğimiz “Yine o hoca yine İletişim Fakültesi: İletişim Fakültesi birilerinin babasının malı mı?” başlıklı haberde daha önce de farklı nedenlerle gündeme gelen, hatta 3 öğrencisine “neden konuştun” soruşturması açtıran İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde F.N. isimli hocanın, haber merkezimize gelen ihbara göre bu defa da kendisine yakın gördüğü bir öğrencisi için kişiye özel kadro açtırarak Fakülteye araştırma görevlisi olarak aldırdığı iddiasını yazdık.

Üniversitenin resmi kanallarından paylaşılan sonuçlara göre, araştırma görevlisi olarak alınan bu kişiden 10 puan daha fazla alan adaylar da vardı. Ve hatta Üniversiteye alınan bu kişiden daha yüksek puan alan 6 kişi daha vardı, bu kişi ise sondan ikinci sıradaydı. Bu not ortalamaları ön değerlendirme sonuçlarına aitti ve yazılı sınav sonucuna göre olan ortalamalara ulaşılamamıştı.

YAZILI SINAV SONUÇLARI

Bugün elde ettiğimiz bilgilere göre, yazılı sınavda İletişim Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak alınan E.B. 60 puan almıştı. Yedekte olan kişinin aldığı puan ise 53… Ayrıca diğer adayların 35, 53, 5 gibi puanlar aldığı görüldü. 3 kişi de sınava girmemişti.

KAFA KARIŞTIRAN PAUNLAMALAR

Bu bağlamda üniversiteye asil olarak alınan E.B.’nin puanları sırasıyla şöyleydi:

ALES 79,65,

Lisans mezuniyet notu 88,1

Yabancı dil 51,25

Giriş sınavı 60

Toplam puan 73,45

Yedekte olan adayın ise puanları şöyle:

ALES 78,65

Lisans mezuniyet notu 79,7

Yabancı dil 79,7

Giriş sınavı 53

Toplam puan 70,53

BİRİNCİ SIRADAKİ ADAYIN PUANINA MÜDAHALE Mİ EDİLDİ?

Bu bağlamada ön değerlendirme sonuçlarında birinci sırada olan adayın 78,2 puan ALES, 80 puan yabancı dil ve 78,92 ortalaması vardı. Bu kişinin yazılı puan notu 35 ve genel ortalaması 70,49. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor: Bilerek mi birinci sıradaki adayın yazılı sınav puanına müdahale edildi? Nitekim üniversiteye alınan E.B.’nin sınava girmeden önceki not ortalaması 68,29’du. Yani birinci ile aralarında 10 puan vardı.

“CANIM HOCAM” DEDİ, HOCA OLDU

Öte yandan sosyal medyada boy boy fotoğraflar paylaşan hoca F.N. ve öğrencisi E.B.’nin sosyal ilişkileri iyiydi. “Canım hocam” ifadeleriyle andığı hocaları F.N. ve E.Ş.K.’nin kendisine yazılı sınav sorularını verip vermediği, diğer adayların veya onun puanlamalarına müdahil olup olmadıkları da merak konusu. Nitekim haber merkezimize gelen iddialardan biri de bu yönde!

ŞİMDİ GÖZLER REKTÖRLÜK, YÖK VE FAKÜLTEDE!

Tüm bu iddialarla birlikte İnönü Üniversitesinden herhangi bir açıklama gelmedi. YÖK’ün konuya dahil olup olmayacağı merak konusu. Dekanlığın herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyor. Kamuoyu merak ediyor: Torpillerin cumhuriyeti haline gelen İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesinde kişiye özel kadro açılıp, puanlamalara müdahale edilip araştırma görevlisi alımı yapıldığı iddiası doğru mu? Kişisel ilişkilerin akademik mecrayı hakimiyeti altına aldığını inkar edebiliyorlar mı?