15 Mar 2024 - 02:05- Gündem G:

Çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler

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Çocuk yaşta evlilik yakın bir geçmişe kadar Türkiye’nin en büyük kanayan yarasıydı. Halen kısmen de olsa devam eden bu baş edilmesi zor problem bakın hangi ülkede yüzde kaç oranında görülüyor…

Çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler mask
Çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler
Çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler
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Çocuk yaşta evlilik yakın bir geçmişe kadar Türkiye’nin en büyük kanayan yarasıydı. Halen kısmen de olsa devam eden bu baş edilmesi zor problem bakın hangi ülkede yüzde kaç oranında görülüyor…

Çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler

OEDC, G20 ülkelerinde çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeleri açıkladı. Yakın bir geçmişe kadar Türkiye’nin de kanayan yarası olan bu problem bakın hangi ülkelerde görülüyor…

Çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler

Verilere göre çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler ve yüzdeleri şöyle:
Hindistan %16,2
Brezilya %12,6
Endonezya %12,6
Arjantin %7,7
Türkiye %4,8
Suudi Arabistan %3,1
Güney Afrika %3,1
Birleşik Krallık %3,0
Fransa %2,8
Çin %2,2

Çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler
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15 Mar 2024 - 02:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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