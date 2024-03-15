Çocuk yaşta evlilik yakın bir geçmişe kadar Türkiye’nin en büyük kanayan yarasıydı. Halen kısmen de olsa devam eden bu baş edilmesi zor problem bakın hangi ülkede yüzde kaç oranında görülüyor…

OEDC, G20 ülkelerinde çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeleri açıkladı. Yakın bir geçmişe kadar Türkiye’nin de kanayan yarası olan bu problem bakın hangi ülkelerde görülüyor…

Verilere göre çocuk yaşta evlilik oranı en yüksek ülkeler ve yüzdeleri şöyle:

Hindistan %16,2

Brezilya %12,6

Endonezya %12,6

Arjantin %7,7

Türkiye %4,8

Suudi Arabistan %3,1

Güney Afrika %3,1

Birleşik Krallık %3,0

Fransa %2,8

Çin %2,2