Malatya, eski çağlardan beri Anadolu ve orta doğunun geçit veren kavşak noktasında. Doğuda en eski ulaşım yolunun Malatya –Sivas üzerinden Erzurum‘a, oradan da Kafkasya‘ya uzanan yol olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda şehrin çok eski bir tarihe sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki, tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?
Coğrafi konum itibariyle tabii yol üzerinde olan Malatya ön tarihinin Paleolitik çağa kadar indiği, Malatya’nın birçok yerleşim alanlarındaki mağaralar ile özellikle de Yazıhan’daki Ansır (Buzluk) ve Malatya merkezinde İnderesi mevkiinde bulunan mağaralardan anlaşılmış durumda. 1979 yılında başlayan Karakaya Baraj Gölü kurtarma kazıları kapsamındaki İzollu mevkii Cafer Höyükte yapılan kazılarda, o yöre insanının Paleolitik mağaralardan çıkıp ilk defa ovada tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları ve yerleşik köy hayatına başladıkları anlaşılmış. Bu bağlamda Malatya’nın çok eski bir tarihe sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki, tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu? İşte cevabı…
İŞTE O UYGARLIKLAR
Hattiler
Hititler
Asurlar
Urartular
Asurlar
Medler
Persler
Büyük İskender İmparatorluğu
Kapadokya Krallığı
Bağımsız
Pontus Devleti
Roma İmpratorluğu
Bizans
Danişmendler
Anadolu Selçuklu Devleti
Osmanlı İmparatorluğu
Timur Devleti
Memlük
Dulkadiroğulları
Osmanlı İmparatorluğu
Türkiye
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.