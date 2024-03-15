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Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

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Malatya, eski çağlardan beri Anadolu ve orta doğunun geçit veren kavşak noktasında. Doğuda en eski ulaşım yolunun Malatya –Sivas üzerinden Erzurum‘a, oradan da Kafkasya‘ya uzanan yol olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda şehrin çok eski bir tarihe sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki, tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu? mask
Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?
Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?
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Malatya, eski çağlardan beri Anadolu ve orta doğunun geçit veren kavşak noktasında. Doğuda en eski ulaşım yolunun Malatya –Sivas üzerinden Erzurum‘a, oradan da Kafkasya‘ya uzanan yol olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda şehrin çok eski bir tarihe sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki, tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

Coğrafi konum itibariyle tabii yol üzerinde olan Malatya ön tarihinin Paleolitik çağa kadar indiği, Malatya’nın birçok yerleşim alanlarındaki mağaralar ile özellikle de Yazıhan’daki Ansır (Buzluk) ve Malatya merkezinde İnderesi mevkiinde bulunan mağaralardan anlaşılmış durumda. 1979 yılında başlayan Karakaya Baraj Gölü kurtarma kazıları kapsamındaki İzollu mevkii Cafer Höyükte yapılan kazılarda, o yöre insanının Paleolitik mağaralardan çıkıp ilk defa ovada tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları ve yerleşik köy hayatına başladıkları anlaşılmış. Bu bağlamda Malatya’nın çok eski bir tarihe sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki, tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu? İşte cevabı…

Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

İŞTE O UYGARLIKLAR

Hattiler

Hititler

Asurlar

Urartular

Asurlar

Medler

Persler

Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

Büyük İskender İmparatorluğu

Kapadokya Krallığı

Bağımsız

Pontus Devleti

Roma İmpratorluğu

Bizans

Danişmendler

Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

Anadolu Selçuklu Devleti

Osmanlı İmparatorluğu

Timur Devleti

Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

Memlük

Dulkadiroğulları

Osmanlı İmparatorluğu

Türkiye

Tarih boyunca Malatya’ya hangi uygarlıklar hakim oldu?

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15 Mar 2024 - 01:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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